Экономика
ГТРК ЯрославияС 1-го июля начнут индексировать ежемесячные выплаты пожилым опекунам детей до 18-ти лет
Материальная помощь в размере десяти тысяч рублей будет начислена автоматически тем, кто ранее уже получил аналогичную. Остальным потребуется заявление.С первого июля начнут индексировать ежемесячные выплаты пожилым опекунам детей в возрасте до 18-ти лет.
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