Общество

ИзвестияИзвестияС 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты.
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«Новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда», — говорится в сообщении Минтруда
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Телеканал 360°00:05

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С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

РЕН ТВ05:56

В России начали получать выплаты на детей до 16 лет

Московский Комсомолец01:31

Новосибирцам начали выдавать единовременные выплаты на детей

Om1.ru05:00

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Газета.Ru04:24

Россияне с 1 июля начнут получать выплату в десять тысяч рублей на детей

РИА Новости04:18

В России начали выдавать единовременные выплаты на детей

РБК00:19

Семьи с детьми с завтрашнего дня начнут получать единовременную путинскую выплату

ИА СИА-Прессвчера в 01:27
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