с чего всё началось

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты.

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

Политика Памфилова заявила о провокациях при голосовании в Рязанской области Председатели избиркомов Рязанской и Воронежской областей пожаловались на информагентство «Время», которое распространяет информацию о препятствии фотосъемке на избирательных участках, а журналисты агентства не соблюдают соцдистанцию. 1

Политика В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане. 207

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж Дочь погибшего политика Бориса Немцова Дина поделилась с подписчиками радостной новостью — она получила предложение руки и сердца от Дмитрия Матевосова, с которым встречается несколько лет.

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 9

Политика Пьяный Порошенко неадекватно себя вел во время суда Пьяный Порошенко неадекватно себя вел во время суда Он постоянно оскорблял государственного обвинителя и посылал его в туалет.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 735

Общество ЦИК опубликовал первые данные по голосованию в Калининградской области Подавляющее большинство проголосовавших в Калининградской области поддержали предлагаемые поправки в Конституцию России, 1 июля сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Политика Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией "Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа". 63

Политика Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 7,1K

Общество Белорусский КГБ задержал помощницу Бабарико ТАСС сообщает о задержании помощницы Бабарико.

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 717

Политика Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку из-за «систематичного политического давления».

Политика ЦИК собрался расширить применение электронного голосования на выборах Памфилова отметила, что жалоб при голосовании по Конституции, которые потребовали бы рассмотрения ЦИК, так и не поступило.