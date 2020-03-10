Авиабилеты на международные перелеты подорожают в среднем на 12% с 11 марта текущего года из-за обвала курса российского рубля.

С 11 марта авиабилеты подорожают на 12%

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