Экономика

Pravda.RuPravda.RuС 11 марта авиабилеты подорожают на 12%

Авиабилеты на международные перелеты подорожают в среднем на 12% с 11 марта текущего года из-за обвала курса российского рубля.
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