Экономика
Pravda.RuС 11 марта авиабилеты подорожают на 12%
Авиабилеты на международные перелеты подорожают в среднем на 12% с 11 марта текущего года из-за обвала курса российского рубля.
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Армия и оружие
ДНР сделала экстренное заявление о бое под Донецком и новых потерях армии Украины
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Политика
Медведев прокомментировал обнуление сроков Путина
Замглавы Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал поправку в Конституцию, по которой Владимир Путин сможет вновь, с нуля, баллотироваться в президенты в 2024 году.
Происшествия
Пилоты дальней авиации сдавали зачеты по тактике за деньги
Согласно материалам расследования, проведенного военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу, один из офицеров полка, Владимир Спина, должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации.
Армия и оружие
Сирийским курдам удалось уничтожить сразу 79 турецких военных
В результате, 2 автобуса и одна бронемашина были полностью уничтожены, ещё несколько транспортных средств серьезно повреждены, 79 военных турецкой армии убиты и десятки ранены.
Здоровье
Медики: коронавирус может стать хроническим заболеванием
Зафиксированные в Китае повторные случаи заболевания коронавирусом могут быть связаны с тем, что иммунная система человека просто не успевает приспособиться к мутациям вируса.
Футбол
«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Авто
В мэрии Красноярска объяснили покупку новых иномарок
Как позже пояснили в мэрии, покупка новых машин обусловлена соображениями безопасности.
Энергетика
России предрекли победу в нефтяной войне
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в матче Кубка Гагарина
Новосибирская "Сибирь" обыграла "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче Кубка Гагарина.
Армия и оружие
Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике
Атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробивая лед, в Арктике, соответствующее видео опубликовано на ютьюб-канале американских Военно-морских сил.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Хоккей
Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Наука
Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток
Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Происшествия
В иркутских лесах нашли незаконный склад отходов лесопиления
Общество
В Москве запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве запретили проведение массовых мероприятий, численностью более 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Технологии
Бенчмарк AnTuTu удалён из Google Play
Представитель AnTuTu подтвердил, что 7 марта компания получила от Google письмо, в котором сообщалось, что AnTuTu является частью Cheetah Mobile, поэтому все её приложения удалены из магазина приложений.
Политика
Госдума одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ
Во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы одобрили во втором чтении президентский законопроект о внесении поправок в Конституцию.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля, сообщил РБК представитель компании.
Шоу-бизнес
Нюша порадовала поклонников новым фото в купальнике
Молодая мама, певица Нюша долгое время приводила себя в форму с 2018 года, когда заметно поправилась после родов.
Общество
На Алтае в ходе буровых работ повредили газопровод
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Циркон» планируют запустить с подлодки «Северодвинск»
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.