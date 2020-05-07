Коронавирус

ИА КрыминформИА КрыминформОбязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая. Роспотребнадзор озвучил рекомендации и этапы постепенной отмены ограничений по коронавирусу, но решение по каждому региону должны принимать главы субъектов.
Читать в источнике
Комментировать16
Сергей Аксенов
Необязательно должна это быть медицинская маска, которую нужно покупать. Это может быть в том числе пошитая маска. Они носятся только в общественных местах. Просто при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение магазина или банка, маска не нужна.
— Сергей АксеновКоммерсантъ 05:36

Подробнее о событии

В Крыму вводится обязательный масочный режим

Вести Крым05:49

Масочный режим в Крыму 2020: С 12 мая всех обяжут носить средства защиты

КП - Крым03:49

В Крыму введут обязательный масочный режим

РИА Новости03:26

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Крым 2403:27

Крым накануне всеобщего масочного режима: власти озвучили условия

РИА Новости Крым03:27

С 12 мая в республике вводят масочный режим

КИА03:30

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

ИА Крыминформ03:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 06:01, Ашберн
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
1,2K
Общество

Собянин: в Москве коронавирусом болеют около 300 тыс. человек

В Москве коронавирусом реально заразились около 300 тыс. человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:25
342
Кино

RT покажет 75-летие Великой Победы по всему миру в эфире и онлайн

В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал RT представит полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага» и проведёт спецэфир на всех языковых версиях канала.
RT на русском 03:00
Авто

Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье

Эксперты "Российской газеты" составили рейтинг вседорожников "прошлых лет", которые способны с легкостью покорить бездорожье и дадут фору настоящим внедорожникам.
Новые автомобили вчера в 03:11
14
Общество

Роспотребнадзор предложил три этапа снятия ограничений по коронавирусу

В ведомстве заявили, что снимать ограничения планируется в несколько этапов. Для начала гражданам будет разрешено заниматься спортом.
Metaratings вчера в 09:49
2,4K
Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Газета.Ru вчера в 18:27
5
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
497
Политика

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3,9K
Экономика

Сбербанк понизил ипотечные ставки

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
556
Общество

Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня

По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
279
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,3K
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
377
Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 05:26
179
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3,1K
Общество

На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом

На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
75
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
76
Путешествия

Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса

Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса. Об этом рассказали представители Российского союза туриндустрии Rata News.
Piter.tv 05:34
2
Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
1,1K
Кино

Блейк Лайвли сыграет в постапокалиптическом триллере

Kinonews.ru вчера в 17:19
Авто

Покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной

Эксперты советуют отложить покупку машины на конец года, когда начинают действовать выгодные предложения на фоне необходимости выполнения планов по продажам.
Tvoe-avto.com 04 мая в 03:59
305
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
165
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
224
Шоу-бизнес

Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву

Телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии пятилетней давности.
Вечерняя Москва вчера в 15:51
Хоккей

Буре и Могильный вошли в топ-16 лучших правых форвардов в истории НХЛ

Вашингтон, 7 мая 2020, 12:34 — REGNUM Российские хоккеисты Павел Буре и Александр Могильный вошли в топ-16 лучших правых форвардов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 05:34
Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
17
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
6
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

RT на русском 03:55
266
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
133
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Самарской области

Волжская коммуна вчера в 16:17
14
Общество

В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Компания 03:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное