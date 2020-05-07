Необязательно должна это быть медицинская маска, которую нужно покупать. Это может быть в том числе пошитая маска. Они носятся только в общественных местах. Просто при хождении на улице, если вы не стоите на остановке или не зашли в помещение магазина или банка, маска не нужна.

Режим самоизоляции для всех граждан в Крыму объявлен до 11 мая. Роспотребнадзор озвучил рекомендации и этапы постепенной отмены ограничений по коронавирусу, но решение по каждому региону должны принимать главы субъектов.

Обязательный масочный режим вводится в Крыму с 12 мая

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 1,2K

Кино RT покажет 75-летие Великой Победы по всему миру в эфире и онлайн В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал RT представит полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага» и проведёт спецэфир на всех языковых версиях канала.

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 497

Политика Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. 3,9K

Экономика Сбербанк понизил ипотечные ставки Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик". 556

Футбол Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун попал в больницу в связи с положительными анализами на наличие в организме коронавирусной инфекции. 179

Путешествия Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса Обозначены этапы открытия Турции для туристов после коронавируса. Об этом рассказали представители Российского союза туриндустрии Rata News. 2

Общество Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС. 1,1K

Авто Покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной Эксперты советуют отложить покупку машины на конец года, когда начинают действовать выгодные предложения на фоне необходимости выполнения планов по продажам. 305

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 165

Шоу-бизнес Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву Телеведущая Анастасия Ивлеева на своей странице в Instagram опубликовала фотографии пятилетней давности.

Хоккей Буре и Могильный вошли в топ-16 лучших правых форвардов в истории НХЛ Вашингтон, 7 мая 2020, 12:34 — REGNUM Российские хоккеисты Павел Буре и Александр Могильный вошли в топ-16 лучших правых форвардов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Общество Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации. 133