Система цифровых пропусков в Москве заработала 13 апреля, с 15 апреля выданные пропуска начали проверять. Жители города должны генерировать коды для передвижения на личном или общественном транспорте.

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Политика Еврокомиссия рекомендовала оставить границы ЕС закрытыми до 15 июня Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня.

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