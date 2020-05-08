Коронавирус
ВедомостиВласти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms
Система цифровых пропусков в Москве заработала 13 апреля, с 15 апреля выданные пропуска начали проверять. Жители города должны генерировать коды для передвижения на личном или общественном транспорте.
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Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Общество
Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города
Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
Общество
Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца
О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия
Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
Общество
В Кемерово издан приказ, позволяющий увольнять заразившихся медиков
Главврач Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов издал приказ, который позволяет увольнять инфицированных коронавирусом сотрудников.
Территория новостей 12:03
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес перед боем на турнире UFC 249
RT на русском 10:55
Происшествия
Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Индии
Российская газета 05:03
Политика
Еврокомиссия рекомендовала оставить границы ЕС закрытыми до 15 июня
Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня.
НТВ 12:10
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Грузия отозвала из Киева посла после назначения экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщил глава МИД Давид Залкалиани.
Деловое.ТВ 04:38
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Политика
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в ютубе запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу.
РИА Новости 12:32
Политика
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравили друг друга с 75-летием победы над нацизмом и выразили готовность к диалогу по проблемам двусторонних отношений и международной повестки дня, в том числе — по совместной борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:21
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия вчера в 10:02
Общество
В Пензенской области продлили режим самоизоляции
Режим повышенной готовности в Пензенской области, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлен до 17 мая.
ТАСС 11:14
Общество
Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах
В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
Политика
США могут не продлить ДНСВ, если к переговорам не подключится Китай
США вряд ли согласны на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ), пока к переговорам не подключится Китай, пишет The Washington Times со ссылкой на слова спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 12:00
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Общество
В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Общество
Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде
Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37