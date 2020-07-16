Общество
Бизнес-газетаС 16 июля в Крыму снизили цены на бензин и дизтопливо
В Республике Крым с 16 июля снизят цены на бензин и дизельное топливо. Об этом на своей личной странице в социальных сетях сообщил премьер-министр региона Сергей Аксенов.
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С 16 июля в Крыму будут на один рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности правительства Республики Крым с нефтетрейдерами.
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