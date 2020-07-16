Общество
Бизнес-газетаС 16 июля в Крыму снизили цены на бензин и дизтопливо
В Республике Крым с 16 июля снизят цены на бензин и дизельное топливо. Об этом на своей личной странице в социальных сетях сообщил премьер-министр региона Сергей Аксенов.
Читать в источнике
Оценить59
С 16 июля в Крыму будут на один рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности правительства Республики Крым с нефтетрейдерами.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Футбол
ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча
Московский ЦСКА договорился с аргентинским клубом "Сан-Лоренсо" о трансфере нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 02:10
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45
Общество
Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике
По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара.
Газета.Ru 03:18
Происшествия
Саратовский депутат осужден на 12 лет за торговлю наркотиками
О вынесенном приговоре вчера сообщала пресс-служба СУ СКР, при этом не упомянув о депутатском статусе осужденного.
Взгляд-инфо 03:10
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
Здоровье
«Единая Россия» разрабатывает меры по увеличению доступности лекарств
Как пишет nashgorod.ru, проект закона о дистанционной продаже лекарств разрабатывался кабмином вплотную с «Единой Россией».
НовостиВолгограда.ру вчера в 13:29
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 вчера в 04:02
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Происшествия
По запросу иностранных спецслужб силовики вывезли «газель» документов из офиса екатеринбургской ТК «КИТ»
Как стало известно 66.RU, оперативные мероприятия прошли в офисе головного подразделения группы компаний «Кит» (ООО ТК «Кашалот») в Екатеринбурге на 8 Марта, 212 и в складских помещениях по адресу 8 Марта, 269а.
66.ru 03:00
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Общество
В Москве открылись пункты бесплатного ПЦР-тестирования на коронавирус
«Сегодня для горожан по поручению мэра Москвы открылись пункты сдачи анализа на коронавирус методом ПЦР», — заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
РБК 04:10
Здоровье
Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
iReactor 01:59
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком
Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима
По мнению руководителя одного из отделов Роспотребнадзора, маски нужно носить в местах, где скапливаются много людей.
Лезги газет 00:49
Армия и оружие
В минобороны Армении сообщили, что подбили танк ВС Азербайджана
Ереван, 16 июля 2020, 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.
REGNUM 03:20
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович устала от постоянных нападок в свой адрес
Звезда «Папиных дочек» тонко намекнула подписчикам, что ей надоели обидные комментарии и постоянные публикации в СМИ.
Woman.ru вчера в 13:24
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о загрязнении Камы в Пермском крае
По факту загрязнения воды в Каме в Березниках возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч.1 ст.247 УК ), сообщила пресс-служба СКР.
Интерфакс 03:29
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Экономика
«АЛРОСА» снизила полугодовую добычу на 22%
Во II квартале 2020 года "АЛРОСА" снизила добычу алмазов на 29% к январю-марту и на 42% в годовом выражении, до 5,7 млн карат.
Интерфакс 04:14
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
Армия и оружие
Истребители РФ поднялись на перехват самолетов США над Черным морем
Российские истребители были подняты для перехвата американских самолетов P-8A Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США, а также беспилотника MQ-9А над Черным морем.
РЕН ТВ 14 июля в 09:23