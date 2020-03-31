Экономика
Российская газетаБыстрые платежи стали бесплатными для банков
Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
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Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
Здоровье
Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом
Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Энергетика
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.
Общество
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Политика
В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.
Общество
В «Вымпелкоме» сменился гендиректор
Гендиректором «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 6 апреля назначен Александр Торбахов, говорится в сообщении компании.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Происшествия
В Барнауле 271 человек контактировал с четырьмя зараженными COVID-19
"Четыре жителя Алтайского края, заболевшие коронавирусом, контактировали с 271 человеком, за всеми сейчас установлено (наблюдение), они находятся на самоизоляции", - сказала Калинина в режиме онлайн-конференции.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей
Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Экономика
Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным
«Известия» направили запросы в аппарат правительства и Минтруд с просьбой пояснить, возможна ли реализация предложенных бизнесом мер.
Общество
В Турции назвали сроки начала туристического сезона
Армия и оружие
Минобороны показало архивные документы об освобождении Братиславы
Экономика
Профсоюзы России попросили власти провести национализацию
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.
Футбол
Судьи решили отказаться от взяток, чтобы спасти ЦСКА в 1993 году. Подробности от арбитра
Начальник команды был в шоке Но для начала стоит рассказать о ЦСКА 1993 года.
Политика
Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах
В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
Общество
Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля
Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
Кино
Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине
Футбол
Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке
Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Общество
В Челябинской области до 19 апреля продлят режим самоизоляции
Что касается условно подтвержденных, двое из Челябинска, двое из Верхнеуральска и один из Магнитогорска.
Футбол
Доменико Кришито: «Скоро все это закончится, давайте немного подождем»
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал о карантине в условиях пандемии коронавируса.
Общество
В Саратовской области подтверждены 4 новых заражения коронавирусом
В Саратовской области официально подтверждены еще четыре новых случая заражения людей коронавирусом.
Происшествия
В Приморье под автомобилем обрушился мост
В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Политика
Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал видеообращение президента Российской Федерации Владимира Путина.
Киберспорт
Страница Sea of Thieves появилась в Steam
На страницу Sea of Thieves в Steam добавили описание, ролик и скриншоты игры, а также системные требования.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.