Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБыстрые платежи стали бесплатными для банков

Переводы граждан в Системе быстрых платежей становятся с 1 апреля бесплатными для банков в течение более чем двух лет - до 1 июля 2022 года.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

ЦБ отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

АБН31 марта в 23:19

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

BFM.ru31 марта в 20:22

Приморцам рассказали, как решить финансовые вопросы, не выходя из дома

Приморье2431 марта в 06:51

ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

ТАСС31 марта в 17:09

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Российская газета31 марта в 12:54

ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

Интерфакс31 марта в 17:42

С 1 апреля банки запускают переводы без комиссии

Знамя.Калуга31 марта в 06:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Энергетика

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Американский президент Дональд Трамп, выступая 2 апреля на брифинге в Белом доме, заявил, что рассчитывает на скорое достижение Россией и Саудовской Аравией договорённостей о снижении объёмов добычи нефти.
REGNUM 02:27
Общество

У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 17:04
Политика

В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.
RT на русском 01:09
Общество

В «Вымпелкоме» сменился гендиректор

Гендиректором «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 6 апреля назначен Александр Торбахов, говорится в сообщении компании.
Ведомости 02:27
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия

В Барнауле 271 человек контактировал с четырьмя зараженными COVID-19

"Четыре жителя Алтайского края, заболевшие коронавирусом, контактировали с 271 человеком, за всеми сейчас установлено (наблюдение), они находятся на самоизоляции", - сказала Калинина в режиме онлайн-конференции.
РИА Новости 02:17
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей

Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
Ведомости 02:12
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК вчера в 09:32
Экономика

Спасая спрос: бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным

«Известия» направили запросы в аппарат правительства и Минтруд с просьбой пояснить, возможна ли реализация предложенных бизнесом мер.
Известия вчера в 17:01
Общество

В Турции назвали сроки начала туристического сезона

Ореанда-Новости 02:32
Армия и оружие

Минобороны показало архивные документы об освобождении Братиславы

Вечерняя Москва вчера в 19:19
Экономика

Профсоюзы России попросили власти провести национализацию

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.
Вести.Ru 02:40
Футбол

Судьи решили отказаться от взяток, чтобы спасти ЦСКА в 1993 году. Подробности от арбитра

Начальник команды был в шоке Но для начала стоит рассказать о ЦСКА 1993 года.
Чемпионат вчера в 14:15
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru вчера в 12:19
Общество

Дистанционное обучение в вузах возобновят с 6 апреля

Режим вынужденных каникул для российских студентов действует в соответствии с распоряжением министра науки и высшего образования с 28 марта по 5 апреля.
Новые Известия вчера в 15:09
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo 01 апреля в 08:14
Футбол

Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Чемпионат вчера в 11:48
Общество

В Челябинской области до 19 апреля продлят режим самоизоляции

Что касается условно подтвержденных, двое из Челябинска, двое из Верхнеуральска и один из Магнитогорска.
Губерния (г. Челябинск) 02:35
Футбол

Доменико Кришито: «Скоро все это закончится, давайте немного подождем»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито рассказал о карантине в условиях пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 01:15
Общество

В Саратовской области подтверждены 4 новых заражения коронавирусом

В Саратовской области официально подтверждены еще четыре новых случая заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:36
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Политика

Губернатор Василий Голубев прокомментировал обращение президента

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал видеообращение президента Российской Федерации Владимира Путина.
Ugpressa.ru вчера в 16:07
Киберспорт

Страница Sea of Thieves появилась в Steam

На страницу Sea of Thieves в Steam добавили описание, ролик и скриншоты игры, а также системные требования.
CyberSport.ru вчера в 10:27
Происшествия

В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News 01 апреля в 15:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное