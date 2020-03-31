Экономика
BFM.ruС 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей
С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ). «Интерфакс» напоминает, что действовать такая льгота будет до 30 июня 2022 года. Таким образом, у банков появилась возможность переводить деньги своих клиентов через СПБ бесплатно.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:43, Ашберн
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Общество
Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо
Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.
Общество
Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса
Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил, что нерабочие дни в России будут продлены до 30 апреля.
Экономика
Пивовары просят защиты от властей регионов
Производители предлагают временно ввести единые правила по всей стране Ограничение оборота спиртного в регионах может привести к банкротству пивоваренных предприятий, предупредил Союз российских пивоваров (СРП) премьера Михаила Мишустина.
Общество
Российский вирусолог сделал прогноз по эпидемии коронавируса
Такоц прогноз Альтштейн сделал, исходя из опыта Китая.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Энергетика
Рубль укрепился после взлета цен на нефть на 46 процентов
Курс российской валюты заметно укрепился на фоне резкого роста цен на нефть в четверг, следует из данных Московской биржи.
Общество
Часть ограничений по коронавирусу в Якутии могут снять через неделю
В Якутии примерно через неделю могут снять ряд ограничительных мер, но это произойдет только в случае улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе брифинга 3 апреля.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Шоу-бизнес
В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью
Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Гаджеты
Cмартфоны Oppo Reno3 и Reno3 Pro представлены в России
Здоровье
Более 50 пациентов больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Эжвинской больнице Сыктывкара.
Здоровье
Врач назвала наиболее уязвимую к коронавирусу категорию людей
Тяжелые осложнения при заражении новым типом коронавируса чаще всего возникают у людей с онкологическими заболеваниями, рассказала онколог, кандидат медицинских наук, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Наталья Деньгина.
Общество
Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Политика
Путин назначил замминистра здравоохранения Уйбу врио главы Коми
Врио руководителя региона назначен Владимир Уйба, который до этого занимал пост заместителя главы Минздрава РФ.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Экономика
Власти Оренбуржья вводят новые меры поддержки бизнеса
Меры поддержки малого и среднего бизнеса приняли в Оренбургской области.
Экономика
Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест
Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Политика
Делягин: решение Путина толкает российскую экономику в пропасть
По словам эксперта, принятая президентом мера «толкает российскую экономику в пропасть».
Наука
На 3D-принтере напечатали мозговые имплантаты
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Армия и оружие
Бомбардировщик B-21 бросит вызов МиГ-31
В США раскрыли новые данные об одной из самых засекреченных наряду с SR-72 машин – бомбардировщике B-21.
Гаджеты
В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах
Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии
Как нужно ходить за покупками продовольственных товаров во время пандемии, объяснили эксперты из Роспотребнадзора, опубликовав на сайте некоторые рекомендации по этому поводу.
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Политика
Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.