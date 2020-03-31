Экономика

BFM.ruBFM.ruС 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ). «Интерфакс» напоминает, что действовать такая льгота будет до 30 июня 2022 года. Таким образом, у банков появилась возможность переводить деньги своих клиентов через СПБ бесплатно.
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ЦБ отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

АБН31 марта в 23:19

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

BFM.ru31 марта в 20:22

ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

Интерфакс31 марта в 17:42

ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

ТАСС31 марта в 17:09

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Российская газета31 марта в 12:54

Приморцам рассказали, как решить финансовые вопросы, не выходя из дома

Приморье2431 марта в 06:51

С 1 апреля банки запускают переводы без комиссии

Знамя.Калуга31 марта в 06:29
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Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
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Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

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Власти Оренбуржья вводят новые меры поддержки бизнеса

Меры поддержки малого и среднего бизнеса приняли в Оренбургской области.
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Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов во время пандемии

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
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