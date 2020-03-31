С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ). «Интерфакс» напоминает, что действовать такая льгота будет до 30 июня 2022 года. Таким образом, у банков появилась возможность переводить деньги своих клиентов через СПБ бесплатно.

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

Общество Минобороны России рассказало о подготовке полевого госпиталя в Бергамо Минобороны России сообщило о подготовке к открытию в понедельник, 6 апреля, полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо, где российские и итальянские медики начнут принимать заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 пациентов.

Общество Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.

Экономика Пивовары просят защиты от властей регионов Производители предлагают временно ввести единые правила по всей стране Ограничение оборота спиртного в регионах может привести к банкротству пивоваренных предприятий, предупредил Союз российских пивоваров (СРП) премьера Михаила Мишустина.

Общество Часть ограничений по коронавирусу в Якутии могут снять через неделю В Якутии примерно через неделю могут снять ряд ограничительных мер, но это произойдет только в случае улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе брифинга 3 апреля.

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Экономика Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.

Происшествия В Москве скончался пациент с коронавирусом Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.

Гаджеты В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.