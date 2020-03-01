Общество
SMINEWS в ИвановеС 1 апреля пенсии проиндексируют на 6,1%
Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным была утверждена индексация социальных пенсий на 6,1 процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Общество
В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США
Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
Наука
Моделирование защиты от астероидов состыковалось с экспериментом
Поскольку эксперимент с настоящим астероидом еще только планируется, исследователи решили обратиться к испытаниям 1991 года, в ходе которых японские ученые сняли на высокоскоростную камеру выстрел по круглому шестисантиметровому куску базальта, имитирующему астероид, пластиковой пулей, летящей со скоростью 3,2 километра в секунду.
Политика
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции
В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Экономика
Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам
Банки считают трудноосуществимой возможность использования платежей по картам для отслеживания нарушителей карантинных мер, для того, чтобы запустить такую систему, им понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Шоу-бизнес
На мать Лолиты напали в Киеве за русскую речь
Певица Лолита Милявская рассказала о нападении на ее мать в Киеве за то, что она говорила на русском языке.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Экономика
Вице-премьер Абрамченко заявила, что пиковый спрос на продукты пройден
Пиковый спрос на продукты в торговых сетях пройден, ситуация стабильна и находится на контроле.
Общество
В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
Общество
Власти Карелии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса
Власти Карелии с 1 апреля ввели режим самоизоляции в рамках профилактики распространения коронавируса.
Транспорт
Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
Политика
Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3
Ранее заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев заявил, что у России и США не осталось времени на выработку новой версии договора до истечения срока действия соглашения.
Футбол
«Реал» планирует сократить зарплату игрокам не более чем на 10%
Мадридский "Реал" планирует сократить заработную плату игрокам не более чем на 10%.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска
Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Воронежской области подписал указ, согласно которому все жители региона с 31 марта обязаны не покидать места проживания.
Общество
В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
В Хабаровском крае вводится режим самоизоляции
В Хабаровском крае будет ведён режим самоизоляции, сообщает АиФ-Дальифнорм.
Гаджеты
Энергоэффективные 15-ваттные Ryzen 7 4700U и Ryzen 5 4500U выступают на уровне 45-ваттных процессоров Intel
Производительность мобильного процессора Ryzen 7 4800HS действительно впечатляет.
Происшествия
В Перми умер пациент с коронавирусом
Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
Общество
У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».