Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным была утверждена индексация социальных пенсий на 6,1 процента.

С 1 апреля пенсии проиндексируют на 6,1%

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