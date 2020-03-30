Общество
SMINEWS в ИвановеС 1 апреля пенсии проиндексируют на 6,1%
Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным была утверждена индексация социальных пенсий на 6,1 процента.
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Происшествия
В Луге поймали сбежавшую из Петербурга носительницу коронавируса
В среду, 1 апреля, стало известно, что около шести часов утра в Луге сотрудники Центра «Э» и ППС задержали 24-летнюю Наталью, гражданку сопредельного государства с коронавирусом.
Общество
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Общество
За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом
Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Гаджеты
Xiaomi урезала цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России
Скидки предлагаются не только на смартфоны Xiaomi и Redmi, но и другие продукты экосистемы Xiaomi, включая наушники, умные браслеты, устройства умного дома, чемоданы, телеприставки и так далее.
Шоу-бизнес
Директор фонда Льва Лещенко рассказал о его состоянии
Наука
Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса
Китайские микробиологи утверждают, что в борьбе с инфекцией поможет переливание сыворотки крови уже переболевших коронавирусом людей.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сообщила результат теста на коронавирус
Общество
В Крыму вводят карантин по коронавирусу
Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
Общество
Новости про коронавирус посоветовал меньше смотреть Роспотребнадзор
Если новости о коронавирусе негативно сказываются на психике человека, ему следует ограничить просмотр данной информации во время пандемии COVID-19.
Общество
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть 29 детей
Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти половина (117) — это люди моложе 45 лет.
Общество
Педиатр призвал отказаться от прогулок с детьми в условиях пандемии
Специалиста поддержал главный инфекционист Москвы Николай Малышев, который заявил, что самоизоляция должна соблюдаться в установленном режиме, в противном случае принятые властями меры не имеют смысла.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Общество
Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам
Банки считают трудноосуществимой возможность использования платежей по картам для отслеживания нарушителей карантинных мер, для того, чтобы запустить такую систему, им понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы
Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
Общество
В России выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки выявлено 440 случаев коронавируса в 35 регионах России, всего заболевших в стране 2777, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Энергетика
Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.
Общество
ВОЗ сочла возможным уйти от европейского сценария пандемии в России
Действия по сдерживанию распространения коронавируса, предпринятые российскими властями, могут помочь предотвратить «европейский» путь развития пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Происшествия
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД российского города
Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД в Липецке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Происшествия
Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
Происшествия
В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя
На одном из участков дороги машинам пришлось сбросить скорость, тогда старший лейтенант полиции Евгений Аксенов выскочил из патрульного автомобиля и бегом догнал авто нарушителя.
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь встали на пути у российской военной полиции
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС
Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.