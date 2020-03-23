Энергетика

Новостной фронтНовостной фронтС 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся

О достигнутой договоренности сообщило агентство Reuters. При этом скидка для белорусских НПЗ вырастет на $12 — до $15,7 на тонну. Поставки российской нефти прекратились с января2020 года.
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Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

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С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся

Новостной фронт07:52
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Комментарии

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На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
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Skoda объявила российские цены на новый Skoda Rapid

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Гидрометцентр дал прогноз на лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура будет около и выше нормы.
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Союз пенсионеров и волонтеры оценили решение о домашнем режиме пожилых

Как рассказал РБК председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, для помощи пенсионерам запущена всероссийская акция «Мы вместе» (мывместе2020.рф).
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В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
РИА Новости 06:09
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Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом

Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Газета.Ru 06:59
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Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Общество

Минздрав РФ: Мужчины болеют коронавирусом вдвое чаще женщин

Риск заразиться коронавирусом для мужчин в два раза выше, чем для женщин, заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Наша версия 07:37
Футбол

В Испании на неопределенный срок приостановлены все футбольные матчи

Королевская федерация футбола Испании и Ла Лига объявили о том, что все футбольные встречи приостановлены на неограниченный срок из-за пандемии коронавируса.
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Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую фазу, все испытания закончатся в июле, примерно через 11 месяцев она будет получена.
ТАСС 07:49
Общество

Собянин открыл еще одно отделение для больных коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице 67 имени Ворохобова.
РИА Новости 07:44
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Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
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В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса

Владельцы российских АЗС предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса.
Lenta.ru 08:13
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на повторных президентских выборах

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье повторных президентских выборах.
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Общество

Чехия может перекрыть границы с ЕС на два года

Прага, 23 марта 2020, 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом.
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Дело возбуждено против инфекциониста, нарушившей карантин в Ставрополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
РЕН ТВ 08:19
Здоровье

В Ивановской области врач заразился коронавирусом

Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.
РИА Новости 07:40
Футбол

Британское издание: «Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота»

Британское издание The72 опубликовало материал о Сергее Юране, выступавшем за «Миллуолл» в 1996 году.
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Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Происшествия

В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский

По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
REGNUM 08:10
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
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Забытые в Доминикане украинцы потребовали Зеленского вывезти их домой

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Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

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Великобритании грозит рецессия из-за вспышки коронавируса

Закрытие предприятий и магазинов из-за вспышки коронавируса приведет к рецессии в Великобритании в этом году, прогнозирует KPMG.
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Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
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Geely представила большой кроссовер Geely HaoYue

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
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