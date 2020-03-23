Энергетика
Новостной фронтС 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся
О достигнутой договоренности сообщило агентство Reuters. При этом скидка для белорусских НПЗ вырастет на $12 — до $15,7 на тонну. Поставки российской нефти прекратились с января2020 года.
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Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
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Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
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Забытые в Доминикане украинцы потребовали Зеленского вывезти их домой
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Geely представила большой кроссовер Geely HaoYue
Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.