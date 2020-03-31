с чего всё началось

В городе на Неве обновят график передвижения общественного транспорта. Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро. СМИ сообщают, что подземка будет закрываться в десять вечера, однако эту информацию не подтверждают власти.

С 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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