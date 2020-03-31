Коронавирус
Форпост Северо-ЗападС 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро
В городе на Неве обновят график передвижения общественного транспорта. Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро. СМИ сообщают, что подземка будет закрываться в десять вечера, однако эту информацию не подтверждают власти.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 31 марта увеличены интервалы движения на нескольких десятках автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов — полный список здесь.78.ru10:26
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Как будет работать общественный транспорт в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции
КП - Санкт-Петербург15:07
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Армия и оружие
«Безумные» реактивные танки СССР поразили иностранцев
Политика
Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики
Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Общество
Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья
Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Хоккей
Боб Хартли: «Когда проиграли третий матч — я понял, что это будет стоить нам серии»
Главный тренер омского хоккейного «Авангарда» дал большое интервью газете «Спорт-Экспресс» об итогах сезона, где ответил и на вопросы о проигранной серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».
Происшествия
Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина
Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Авто
ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»
Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Общество
Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом
Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Происшествия
В Хакасии погиб ребенок при пожаре в частном доме
Ребенок 2013 года рождения погиб при пожаре в частном доме в селе Борец в Хакасии.
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, за что в неё влюбился Гарик Харламов
Отношения Харламова и Асмус завязались, когда Кристина уже была звездой популярного сериала «Интерны».
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends
Энергетика
Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие
В среду, 1 апреля, истек срок сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, которую страны ОПЕК, Россия и еще несколько добывающих нефть государств заключили в конце 2016 года.
Общество
Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Общество
Москвичей освободили от уплаты взносов на капремонт из‑за коронавируса
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, исходя из опыта первых дней домашнего режима власти приняли решение освободить на три месяца собственников жилья от уплаты взносов на капремонт.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 25
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло с 19 до 25.
Политика
Путин призвал информировать людей о ситуации с коронавирусом
Ответом на провокации и злонамеренные домыслы о коронавирусе должны стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и принимаемых мерах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Технологии
Звёзды «Клиники» запустили подкаст, где пересматривают сериал с комментариями
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
В Новосибирской области ввели режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение о введение режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил во вторник на внеочередном заседании правительства губернатор региона Андрей Травников.
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Политика
Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Общество
Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции из-за коронавируса
Решение об ослаблении режима самоизоляции, введенного во многих регионах РФ из-за коронавируса принимается на уровне органов власти, если число заболевших перестает нарастать, и в течение нескольких дней будет зафиксирована стабилизация количества новых случаев.