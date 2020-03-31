Коронавирус

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападС 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро

В городе на Неве обновят график передвижения общественного транспорта. Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро. СМИ сообщают, что подземка будет закрываться в десять вечера, однако эту информацию не подтверждают власти.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 31 марта увеличены интервалы движения на нескольких десятках автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов — полный список здесь
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