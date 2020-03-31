Коронавирус
Форпост Северо-ЗападС 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро
В городе на Неве обновят график передвижения общественного транспорта. Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро. СМИ сообщают, что подземка будет закрываться в десять вечера, однако эту информацию не подтверждают власти.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 31 марта увеличены интервалы движения на нескольких десятках автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов — полный список здесь.78.ru10:26
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Как будет работать общественный транспорт в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции
КП - Санкт-Петербург15:07
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Энергетика
Страны ОПЕК могут увеличить долю на рынке после развала сделки с РФ
Всего, по оценкам аналитиков, страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией могут с апреля дополнительно увеличить предложение на рынке на 3-5 млн б / с. Однако, по мнению аналитиков, опрошенных ТАСС, основной вклад в снижение цен нефти вносит вовсе не развал сделки ОПЕК +, а беспрецедентное падение спроса на фоне распространения коронавируса.
Политика
Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях
На брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил о предстоящих двух трудных неделях для страны.
Футбол
Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса
Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти экс-функционера стал коронавирус.
Энергетика
Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки
Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Армия и оружие
День (Украина): о геополитических декларациях и реальности (День)
Проект подготовлен на базе уже принятой недавно стратегии национальной безопасности Украины и должен стать центральным документом оборонной политики, в котором курс на НАТО прописан как стратегическая цель.
Политика
Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус — все нормально
«Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально», — сказал Песков.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Кино
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Общество
770 человек умерли за сутки в США от коронавируса
Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
Общество
В Италии обсуждают возвращение к нормальной жизни после режима всеобщей изоляции
Накануне стало известно, что в Италии всеобщая изоляция продлится минимум до Пасхи, то есть до 12 апреля.
Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В немецком PS Store совершенно неожиданно, без анонсов и громких презентаций стал доступен предварительный заказ ремастера игры Call of Duty: Modern Warfare для консоли PlayStation 4.
Общество
ФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела особые условия в следственных изоляторах Москвы в связи с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.
Космос
На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Общество
Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки
Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
Общество
Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки
Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
Общество
В Италии остались провинции, до которых коронавирус не добрался
Оказывается в Италии не всё так уж и плохо, там даже сохранились районы, которых коронавирус не затронул, о них мы и расскажем.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
К «Северному потоку — 2» присоединилось ультрасовременное иностранное судно
К «Северному потоку — 2» присоединилось новое иностранное судно.
Наука
ИИ быстро учится превращать активность мозга в текст
После чего вторая часть ИИ преобразовала их в последовательность слов, рассказывает Guardian.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса
Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах (Калининградской области среди них нет), зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает во вторник, 31 марта, федеральный оперативный штаб.
Общество
Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Политика
Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Армия и оружие
The Drive: российские подлодки проекта 885 сложно «застать врасплох»
Авторы статьи, опубликованной в The Drive, отметили, что такая возможность служит показательным примером уникальной военно-морской тактики, которую разработали в Советском Союзе еще во время холодной войны.
Футбол
Появились фото новой формы сборной России
Опубликованы фотографии новой формы сборной России на сезон-2020/21.