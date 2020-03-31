Коронавирус

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападС 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро

В городе на Неве обновят график передвижения общественного транспорта. Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро. СМИ сообщают, что подземка будет закрываться в десять вечера, однако эту информацию не подтверждают власти.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», с 31 марта увеличены интервалы движения на нескольких десятках автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов — полный список здесь
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78.ru10:26

Подробнее о событии

С 1 апреля метро Петербурга работает до 22:00, наземный транспорт до 23:00

Невские Новости11:32

От 2,5 миллионов - до пустого вагона. Почему вход в метро Петербурга закроют в 22:00

Фонтанка.Ру14:53

Расписание городского транспорта в Петербурге изменилось

Питерские заметки12:33

С 31 марта в Петербурге изменится движение наземного транспорта

Телеканал Санкт-Петербург10:46

Как будет работать общественный транспорт в Санкт-Петербурге во время режима самоизоляции

КП - Санкт-Петербург15:07

В Петербурге увеличены интервалы движения на десятках маршрутов наземного транспорта

78.ru10:26

В расписание городского транспорта внесли дополнительные изменения

Петербургский дневник10:12
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Энергетика

Страны ОПЕК могут увеличить долю на рынке после развала сделки с РФ

Всего, по оценкам аналитиков, страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией могут с апреля дополнительно увеличить предложение на рынке на 3-5 млн б / с. Однако, по мнению аналитиков, опрошенных ТАСС, основной вклад в снижение цен нефти вносит вовсе не развал сделки ОПЕК +, а беспрецедентное падение спроса на фоне распространения коронавируса.
ТАСС 18:26
Политика

Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях

На брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил о предстоящих двух трудных неделях для страны.
Российская газета 18:56
Футбол

Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса

Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти экс-функционера стал коронавирус.
Metaratings 17:22
Энергетика

Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки

Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Lenta.ru 13:52
Армия и оружие

День (Украина): о геополитических декларациях и реальности (День)

Проект подготовлен на базе уже принятой недавно стратегии национальной безопасности Украины и должен стать центральным документом оборонной политики, в котором курс на НАТО прописан как стратегическая цель.
ИноСМИ 12:58
Политика

Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус — все нормально

«Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально», — сказал Песков.
REGNUM 09:16
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 11:54
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Российская газета 08:37
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда 19:02
Общество

770 человек умерли за сутки в США от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
REGNUM 18:18
Общество

В Италии обсуждают возвращение к нормальной жизни после режима всеобщей изоляции

Накануне стало известно, что в Италии всеобщая изоляция продлится минимум до Пасхи, то есть до 12 апреля.
Интерфакс 04:27
Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В немецком PS Store совершенно неожиданно, без анонсов и громких презентаций стал доступен предварительный заказ ремастера игры Call of Duty: Modern Warfare для консоли PlayStation 4.
Российская газета вчера в 11:29
Общество

ФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела особые условия в следственных изоляторах Москвы в связи с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.
РБК 09:31
Космос

На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект

Pravda.Ru вчера в 12:11
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Армия и оружие

В Минске заявили, что российские военные примут участие в параде

RT на русском 10:02
Общество

Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Нижний сейчас 04:37
Общество

Режим самоизоляции ввели в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.
ТАСС 14:34
Общество

Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки

Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
BFM.ru 17:20
Общество

В Италии остались провинции, до которых коронавирус не добрался

Оказывается в Италии не всё так уж и плохо, там даже сохранились районы, которых коронавирус не затронул, о них мы и расскажем.
ToDay News Ufa 13:01
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

К «Северному потоку — 2» присоединилось ультрасовременное иностранное судно

К «Северному потоку — 2» присоединилось новое иностранное судно.
Евразия Daily 11:06
Наука

ИИ быстро учится превращать активность мозга в текст

После чего вторая часть ИИ преобразовала их в последовательность слов, рассказывает Guardian.
Хайтек+ 11:43
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Общество

В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах (Калининградской области среди них нет), зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает во вторник, 31 марта, федеральный оперативный штаб.
Новый Калининград.Ru 05:00
Общество

Режим самоизоляции ввели в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим всеобщей самоизоляции для жителей региона, сообщает ТАСС.
Толк 02:20
Политика

Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 07:40
Армия и оружие

The Drive: российские подлодки проекта 885 сложно «застать врасплох»

Авторы статьи, опубликованной в The Drive, отметили, что такая возможность служит показательным примером уникальной военно-морской тактики, которую разработали в Советском Союзе еще во время холодной войны.
Политическая Экспертиза 04:28
Футбол

Появились фото новой формы сборной России

Опубликованы фотографии новой формы сборной России на сезон-2020/21.
Бомбардир.ру 13:05
Как работают Яндекс.Новости?
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