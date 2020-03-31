с чего всё началось

В городе на Неве обновят график передвижения общественного транспорта. Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро. СМИ сообщают, что подземка будет закрываться в десять вечера, однако эту информацию не подтверждают власти.

С 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро

Энергетика Страны ОПЕК могут увеличить долю на рынке после развала сделки с РФ Всего, по оценкам аналитиков, страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией могут с апреля дополнительно увеличить предложение на рынке на 3-5 млн б / с. Однако, по мнению аналитиков, опрошенных ТАСС, основной вклад в снижение цен нефти вносит вовсе не развал сделки ОПЕК +, а беспрецедентное падение спроса на фоне распространения коронавируса.

Политика Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях На брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил о предстоящих двух трудных неделях для страны.

Энергетика Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.

Армия и оружие День (Украина): о геополитических декларациях и реальности (День) Проект подготовлен на базе уже принятой недавно стратегии национальной безопасности Украины и должен стать центральным документом оборонной политики, в котором курс на НАТО прописан как стратегическая цель.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Кино Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.

Экономика Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.

Игры Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 В немецком PS Store совершенно неожиданно, без анонсов и громких презентаций стал доступен предварительный заказ ремастера игры Call of Duty: Modern Warfare для консоли PlayStation 4.

Общество ФСИН приостановила прием арестованных в большинстве СИЗО Москвы Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ввела особые условия в следственных изоляторах Москвы в связи с коронавирусом, сообщается на сайте ведомства.

Общество Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.

Общество Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Общество Режим самоизоляции ввели в Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Общество В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса Новый Калининград За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавируса в 24 регионах (Калининградской области среди них нет), зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, сообщает во вторник, 31 марта, федеральный оперативный штаб.