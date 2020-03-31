Общество

Северная неделяСеверная неделяС 1 апреля социальные пенсии увеличиваются на 6,1%

В соответствии с постановлением Правительства РФ пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2020 года будут проиндексированы на 6,1%. В Архангельской области повышение коснется более 25 тысяч пенсионеров, включая 24 тысячи получателей социальных пенсий, сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской области.
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Что изменится в России с 1 апреля : пенсии, пособия, нефть

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В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
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Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.
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Происшествия

В российском регионе умер первый пациент с коронавирусом

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Энергетика

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ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

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Путин отдал поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
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В Александровской больнице приостановили прием пациентов

В Петербурге Александровская больница временно приостановила работу, сообщает издание 78.ru.
Neva.Today 13:50
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа

Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа.
Телеканал 360° 14:51
Общество

В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

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Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

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Курды подавили тюремный бунт на северо-востоке Сирии

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ИА Красная Весна вчера в 15:54
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