Коронавирус
Go64.ruС 1 апреля вырастут пенсии, увеличат пособия и выплаты на детей
С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Министерство труда и социальной защиты РФ еще в феврале сообщила, что они будут увеличены на 6,1%. Социальные пенсии выплачиваются тем гражданам России, у кого недостаточно стажа для назначения страховой пенсии.
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Общество
Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Футбол
Русско-итальянский футболист объяснил, почему Италия лидирует по количеству зараженных коронавирусом
Защитник клуба серии С «Годзано» с русскими корнями Максимилиано Угге в интервью «СЭ» отметил, что итальянцы поначалу недооценили опасность коронавируса.
Общество
В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом
В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в четверг, 2 апреля.
Общество
В России изменили правила техосмотра автомобилей
Госдума 31 марта упростила правила прохождения техосмотра и отложила введение обязательной фиксации данного процесса на фото.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева ждет второго ребенка
Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115
Еще 45 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за последние сутки полностью выздоровели и выписались в Москве.
Наука
Открыта комбинированная методика лечения COVID-19
Новый метод тестировали на 1004 пациентах, из которых 1003 вылечились, что может указывать на успешность методики, утверждает доктор.
Общество
В мэрии Краснодара назвали работающие в карантин предприятия
Передвигаться по городу могут сотрудники предприятий, оказывающих ритуальные услуги, услуги общественного питания с обслуживанием на вынос, а также с доставкой заказов, услуги по техобслуживанию транспортных средств, осуществляющих реализацию продовольственных или непродовольственных товаров первой необходимости, а также услуги по мойке машин, осуществляющих вышеуказанную деятельность.
Шоу-бизнес
Певица Жасмин переболела коронавирусом вместе с сыном
Российская певица из Дагестана Жасмин сделала сенсационное заявление, что она перенесла коронавирус вместе с сыном.
Общество
Правительство Москвы перенесло начало сезона летних веранд
"Перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года", - постановило правительство Москвы на заседании Президиума.
Экономика
Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера.
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Происшествия
Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Экономика
На американских рынках произошел рекордный обвал
На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал.
Авто
Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью
Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить 15 апреля
В Сети уже давно курсируют слухи о предстоящем выходе бюджетного смартфона Apple iPhone 9, готовящемся на смену модели iPhone SE, и, похоже, анонс новинки уже не за горами.
Политика
Национальный запас защитных средств почти закончился в США
В Национальном стратегическом резерве США почти закончились средства личной защиты: медицинские маски, респираторы, перчатки и халаты.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Биатлон
Резцова пригрозила Губерниеву судом за слова о победах на допинге
Знаменитая в прошлом российская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова в свой адрес со стороны комментатора Дмитрия Губерниева, заявившего, что она приходила в эфир пьяной, несла чушь, а свои победы в спорте 30 лет назад завоевала с помощью допинга.
Шоу-бизнес
Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»
Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
Политика
Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи
Общество
Крымский мост закроют на время карантина
На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан в целях не допустить завоз коронавируса в регион.
Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Игры
Продажи Terraria достигли 30 млн копий — лучше всего игра показала себя на ПК
Разработчики из американской студии Re-Logic на официальном форуме Terraria объявили, что суммарные продажи приключенческой песочницы достигли внушительных 30 млн экземпляров.