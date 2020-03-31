Коронавирус

Go64.ruGo64.ruС 1 апреля вырастут пенсии, увеличат пособия и выплаты на детей

С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Министерство труда и социальной защиты РФ еще в феврале сообщила, что они будут увеличены на 6,1%. Социальные пенсии выплачиваются тем гражданам России, у кого недостаточно стажа для назначения страховой пенсии.
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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Известия30 марта в 17:02

Впереди — самый домашний месяц. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Телеканал 360°вчера в 06:00

Налоги и пенсии: что ждет россиян в апреле

Deita.ru30 марта в 23:45

Какие законы изменят жизнь российских граждан с 1 апреля

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Новое в законодательстве: что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2020 года

Радио 130 марта в 05:32

С 1 апреля вырастут пенсии, увеличат пособия и выплаты на детей

Go64.ruвчера в 01:59

Размер пенсий и начисление маткапитала изменятся в апреле

Утро.ruвчера в 03:53
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 03:24, Ашберн
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
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Русско-итальянский футболист объяснил, почему Италия лидирует по количеству зараженных коронавирусом

Защитник клуба серии С «Годзано» с русскими корнями Максимилиано Угге в интервью «СЭ» отметил, что итальянцы поначалу недооценили опасность коронавируса.
Спорт-Экспресс 02:01
Общество

В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в четверг, 2 апреля.
Lenta.ru 02:24
Общество

В России изменили правила техосмотра автомобилей

Госдума 31 марта упростила правила прохождения техосмотра и отложила введение обязательной фиксации данного процесса на фото.
Известия вчера в 22:32
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 05:04
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева ждет второго ребенка

Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.
Вокруг ТВ 03:08
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115

Еще 45 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за последние сутки полностью выздоровели и выписались в Москве.
Известия 02:54
Наука

Открыта комбинированная методика лечения COVID-19

Новый метод тестировали на 1004 пациентах, из которых 1003 вылечились, что может указывать на успешность методики, утверждает доктор.
Территория новостей вчера в 03:49
Общество

В мэрии Краснодара назвали работающие в карантин предприятия

Передвигаться по городу могут сотрудники предприятий, оказывающих ритуальные услуги, услуги общественного питания с обслуживанием на вынос, а также с доставкой заказов, услуги по техобслуживанию транспортных средств, осуществляющих реализацию продовольственных или непродовольственных товаров первой необходимости, а также услуги по мойке машин, осуществляющих вышеуказанную деятельность.
Коммерсантъ Краснодар 02:57
Шоу-бизнес

Певица Жасмин переболела коронавирусом вместе с сыном

Российская певица из Дагестана Жасмин сделала сенсационное заявление, что она перенесла коронавирус вместе с сыном.
Народные новости вчера в 07:50
Общество

Правительство Москвы перенесло начало сезона летних веранд

"Перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года", - постановило правительство Москвы на заседании Президиума.
Газета.Ru 02:59
Экономика

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера.
РЕН ТВ вчера в 04:14
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom 29 марта в 10:32
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Экономика

На американских рынках произошел рекордный обвал

На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал.
Lenta.ru 02:27
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Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью

Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана.
Российская газета вчера в 11:00
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Смартфон Apple iPhone 9 могут представить 15 апреля

В Сети уже давно курсируют слухи о предстоящем выходе бюджетного смартфона Apple iPhone 9, готовящемся на смену модели iPhone SE, и, похоже, анонс новинки уже не за горами.
3DNews 03:12
Политика

Национальный запас защитных средств почти закончился в США

В Национальном стратегическом резерве США почти закончились средства личной защиты: медицинские маски, респираторы, перчатки и халаты.
ТК Звезда 02:03
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:46
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Российская газета 30 марта в 23:20
Биатлон

Резцова пригрозила Губерниеву судом за слова о победах на допинге

Знаменитая в прошлом российская биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова в свой адрес со стороны комментатора Дмитрия Губерниева, заявившего, что она приходила в эфир пьяной, несла чушь, а свои победы в спорте 30 лет назад завоевала с помощью допинга.
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Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»

Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
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Политика

Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Lenta.ru вчера в 07:40
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Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи

РИА Новости вчера в 19:49
Общество

Крымский мост закроют на время карантина

На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан в целях не допустить завоз коронавируса в регион.
Известия 03:12
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Игры

Продажи Terraria достигли 30 млн копий — лучше всего игра показала себя на ПК

Разработчики из американской студии Re-Logic на официальном форуме Terraria объявили, что суммарные продажи приключенческой песочницы достигли внушительных 30 млн экземпляров.
3DNews 02:44
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