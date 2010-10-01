В связи с вновь принятыми законами, с 1 апреля проиндексируют пенсии, увеличат пособия по безработице, начнут осуществлять дополнительные выплаты на детей и расширят бесплатный интернет.

С 1 апреля вырастут пенсии, увеличат пособия и выплаты на детей

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