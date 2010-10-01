Коронавирус
Go64.ruС 1 апреля вырастут пенсии, увеличат пособия и выплаты на детей
В связи с вновь принятыми законами, с 1 апреля проиндексируют пенсии, увеличат пособия по безработице, начнут осуществлять дополнительные выплаты на детей и расширят бесплатный интернет.
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Политика
Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию
Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал пандемию коронавируса международным кризисом, в условиях которого странам необходимо помогать друг другу.
Общество
В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций
Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Политика
Чубаров отменил марш на Крым из-за коронавируса
Председатель организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров объявил о переносе даты силового похода на Крым.
Общество
МИД РФ: 25 тысяч россиян, находящихся за границей, хотят вернуться
Около 25 тысяч граждан России, которые находятся за рубежом в настоящий момент, хотят вернуться на родину из-за коронавируса COVID-19.
Общество
Коронавирус выявили у четырех сотрудников предприятий Роскосмоса
На предприятиях ракетно-космической отрасли четыре сотрудника заразились коронавирусом, еще у троих вирус не подтвердился, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Общество
Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина
Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Происшествия
Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы
В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.
Футбол
Вице-капитан «Луча»: и без коронавируса команды летом уже бы не существовало
Вице-капитан «Луча» Максим Насадюк прокомментировал решение властей о прекращении финансирования клуба.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ
Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли семь человек
В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
Кино
КиноПоиск HD выпустит сериал Александра Незлобина и Сергея Светлакова о женщине в мире стендапа
КиноПоиск HD эксклюзивно выпустит комедийный сериал «101 способ на***ть себе» о женщине, выступающей на стендап-сцене.
Общество
Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами
Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении участвовать в переговорах о нефтяных ценах вместе с Россией и Саудовской Аравией.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Общество
Китайский подросток вернул коронавирус в Ухань
Китайский подросток, проходящий обучение в Великобритании, стал первым человеком, который вернул коронавирус в его первый очаг распространения — город Ухань.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Как жизнь россиян изменится с 1 апреля
В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Здоровье
Коронавирус заменит более опасная инфекция
Происшествия
В Крыму за сутки двух человек принудительно поместили в обсерватор
За минувшие сутки двое крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно поместили в евпаторийский обсерватор по решению суда.
Общество
Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии
Журнал о самочувствии должны будут вести россияне, находящиеся на карантине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Общество
В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции
1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Политика
Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы
Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.