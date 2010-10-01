Коронавирус

Go64.ruGo64.ruС 1 апреля вырастут пенсии, увеличат пособия и выплаты на детей

В связи с вновь принятыми законами, с 1 апреля проиндексируют пенсии, увеличат пособия по безработице, начнут осуществлять дополнительные выплаты на детей и расширят бесплатный интернет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

С 1 апреля вырастут пенсии, увеличат пособия и выплаты на детей

Go64.ruвчера в 01:59

Что изменится в жизни тамбовчан с 1 апреля

Онлайн Тамбов.рувчера в 13:30

Впереди — самый домашний месяц. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Телеканал 360°вчера в 06:00

Какие законы изменят жизнь российских граждан с 1 апреля

Народные новостивчера в 05:06

Что поменяется в жизни россиян с 1 апреля

Наша версия06:05

Налоги и пенсии: что ждет россиян в апреле

Deita.ru30 марта в 23:45

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Известия30 марта в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Политика

Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал пандемию коронавируса международным кризисом, в условиях которого странам необходимо помогать друг другу.
Газета.Ru 09:15
Общество

В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций

Из-за большого потока желающих получить пропуск, у зданий районных администраций образовались очереди, в которых насчитывались десятки человек.
Саратов 24 07:02
Политика

Чубаров отменил марш на Крым из-за коронавируса

Председатель организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров объявил о переносе даты силового похода на Крым.
Известия 08:12
Общество

МИД РФ: 25 тысяч россиян, находящихся за границей, хотят вернуться

Около 25 тысяч граждан России, которые находятся за рубежом в настоящий момент, хотят вернуться на родину из-за коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 09:15
Общество

Коронавирус выявили у четырех сотрудников предприятий Роскосмоса

На предприятиях ракетно-космической отрасли четыре сотрудника заразились коронавирусом, еще у троих вирус не подтвердился, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Взгляд.ру 09:10
Общество

Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина

Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Газета.Ru 08:57
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Происшествия

В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:30
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Происшествия

Неизвестный ранил мужчину в магазине на севере Москвы

В пресс-службе столичного главка полиции сообщили "Интерфаксу", что сегодня около 13:00 в одном из магазинов на Селигерской улице неизвестный предметом, похожим на нож, ранил сотрудника магазина, после чего скрылся.
Интерфакс 08:52
Футбол

Вице-капитан «Луча»: и без коронавируса команды летом уже бы не существовало

Вице-капитан «Луча» Максим Насадюк прокомментировал решение властей о прекращении финансирования клуба.
Чемпионат 04:31
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Политика

Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
Известия 06:43
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
RT на русском 04:02
Кино

КиноПоиск HD выпустит сериал Александра Незлобина и Сергея Светлакова о женщине в мире стендапа

КиноПоиск HD эксклюзивно выпустит комедийный сериал «101 способ на***ть себе» о женщине, выступающей на стендап-сцене.
КиноПоиск 09:02
Общество

Трамп решил вмешаться в нефтяные переговоры с Кремлем и саудитами

Президент США Дональд Трамп объявил о своем намерении участвовать в переговорах о нефтяных ценах вместе с Россией и Саудовской Аравией.
Газета.Ru 04:11
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Общество

Китайский подросток вернул коронавирус в Ухань

Китайский подросток, проходящий обучение в Великобритании, стал первым человеком, который вернул коронавирус в его первый очаг распространения — город Ухань.
Lenta.ru 07:38
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
Privet-Rostov.ru 06:46
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Общество

В Пензе три пациента с коронавирусом находятся в реанимации

PenzaNews 08:44
Здоровье

Коронавирус заменит более опасная инфекция

ToDay News Ufa 07:53
Происшествия

В Крыму за сутки двух человек принудительно поместили в обсерватор

За минувшие сутки двое крымчан, нарушивших режим самоизоляции, принудительно поместили в евпаторийский обсерватор по решению суда.
Российская газета 04:43
Общество

Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии

Журнал о самочувствии должны будут вести россияне, находящиеся на карантине, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Газета.Ru 07:37
Армия и оружие

Виртуальное превосходство: как американский ВПК «побеждает» Россию

ТАСС 03:30
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru 08:52
Музыка

«Евровидение 2020» проведут в виде онлайн-концерта

REGNUM 03:13
Общество

В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Lenta.ru 04:38
Политика

Чечня с 5 апреля полностью закрывает границы

Грозный, 1 апреля 2020, 16:09 — REGNUM Власти Чечни приняли решение полностью закрыть административные границы для въезда и выезда.
REGNUM 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное