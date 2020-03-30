С 1 апреля вырастут социальные пенсии

В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

В Казахстане наладили выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 201 623 человека

ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Эрдоган пожертвует семимесячную зарплату на борьбу с коронавирусом

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

Скончалась первая пациентка с коронавирусом в Подмосковье

Итальянский политик поблагодарил РФ за помощь в борьбе с коронавирусом

В Москве 70 человек вылечились от коронавируса

С начала апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%, сообщает Пенсионный фонд РФ.