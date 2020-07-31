Общество

Газета.RuГазета.RuРоссия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба. Решение о возобновлении транспортного сообщения было принято на основании оценки Роспотребнадзора и Минздрава РФ санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.
Читать в источнике
Комментировать429

Подробнее о событии

Открытие границы России с Абхазией ожидается 1 августа со второй половины дня

ТАСС16:04

Власти уточнили сроки открытия границы России с Абхазией

РБК16:31

Оперштаб уточнил время открытия границы России с Абхазией

Известия16:08

Оперштаб уточнил время открытия границы с Абхазией

РИА Новости16:11

Пресс-служба Бжания: решение об открытии границы с Россией принято, детали уточняются

Sputnik Абхазия15:54

С 1 августа Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией

Коммерсантъ13:50

Открытие границы с Абхазией ожидается во второй половине 1 августа

RT на русском16:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
Экономика

На рекордные 32,9% упал ВВП США во втором квартале

ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.
Evo-rus.com 07:02
847
Наука

В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 29 июля в 13:33
260
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
28
Здоровье

Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
19
Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 12:24
7
Политика

Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов

Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 14:29
25
Космос

Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то

Evo-rus.com 09:43
29
Происшествия

В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток

17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Общество

В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
214
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
650
Общество

Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости 15:28
663
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM 17:10
886
Политика

Трамп допустил возможность запрета TikTok в США

Американская администрация рассматривает возможность введения запрета на китайскую соцсеть TikTok на территории страны наряду с другими мерами.
Известия 15:05
2
Политика

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
43
Политика

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
180
Общество

С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей вчера в 04:39
2,1K
Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба в январе 2020 года. Он сменил на этой должности Андрея Талалаева.
Известия 13:28
Общество

В Москве и Подмосковье открываются кинотеатры и концертные залы

В Подмосковье, согласно постановлению губернатора Воробьева, в субботу открываются игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, театры, кинотеатры, выставки и спортивные арены при условии заполнения помещений не более, чем на 3 тыс. мест, и при заполнении не более чем на половину.
ТАСС 17:02
Политика

Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии

Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
569
Шоу-бизнес

Охлобыстин заявил, что у Ефремова «синдром Раскольникова»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что его друг и коллега Михаил Ефремов корит себя за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня.
Профиль 14:19
15
Космос

Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура

РЕН ТВ вчера в 17:26
127
Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
191
Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 11:41
696
Футбол

Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира

Издание Forbes представило рейтинг пятидесяти самых дорогих спортивных команд мира по состоянию на 2020 год.
Bookmaker-ratings.ru 12:03
Происшествия

Экс-предправления банка «Таврический» арестовали из-за мошенничества

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу экс-председателя правления банка "Таврический" Сергея Сомова, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфакс 15:20
4
Политика

Зеленский предложил сделать государственным праздником Курбан-байрам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны заняться вопросом о придании государственного статуса некоторым религиозным праздникам.
Известия вчера в 17:40
11
Экономика

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли.
ТАСС 08:35
8
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
1,2K
Технологии

В компании Microsoft назвали приложение CCleaner потенциально опасным

Отныне фирменный антивирус, работающий в операционной системе Windows 10, блокирует приложение CCleaner.
Goroday.ru 17:03
9
Политика

Лукашенко выслуживается перед Западом, задержав граждан РФ — политолог

Задержание бойцов якобы российской частной военной компании «Вагнера» является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко выслужиться перед Западом.
ИА Красная Весна вчера в 08:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное