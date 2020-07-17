Энергетика
ГарантВ России с 1 августа цена на газ для населения увеличится на 3%
На интернет-портале нормативных правовых актов опубликован приказ ФАС России об утверждении с 1 августа оптовой цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, и предназначенный для последующей реализации населению (Приказ ФАС России от 10 июля 2020 г. № 636/201).
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