Энергетика

МонаВистаМонаВистаС 1 августа цена на газ для населения повысится на 3%

С 1 августа цены на газ для населения повысятся на 3%. Об этом свидетельствует опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
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ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа

Газета.Ru17 июля в 13:56

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности

Известия17 июля в 14:43

ФАС: оптовые цены на газ «Газпрома» для промышленности с 1 августа повысятся на 3%

ПРАЙМ17 июля в 14:41

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа

Интерфакс17 июля в 13:49

Эксперт прокомментировал изменение цен на газ для населения

RT на русском17 июля в 10:02

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

РИА Новости17 июля в 02:27

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

ТАСС16 июля в 13:16
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
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Кино

Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм

Для Netflix режиссеры фильма «Мстители: Война Бесконечности» Энтони и Джо Руссо снимут самый дорогой в истории сервиса фильм.
АБН 01:44
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Политика

Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие в Южной Каролине

Популярный американский рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, проведет свое первое мероприятие своей президентской кампании в Южной Каролине, сообщает Politico со ссылкой на документ кампании.
Интерфакс 01:47
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Происшествия

Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке

Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии.
РИА Новости вчера в 12:44
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Общество

В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России

Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой.
Evo-rus.com 01:29
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Общество

Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты 17 июля в 15:13
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Общество

Названы недостатки четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru вчера в 15:34
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Здоровье

Мясников опроверг слухи о вреде кофе

Информацию о вреде кофе развеял главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Политика Сегодня вчера в 13:01
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
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Общество

Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях

Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
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Общество

Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»

Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
1,2K
Политика

Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 17 июля в 07:24
3,3K
Футбол

Агент Гайча подтвердил переход в ЦСКА

Аргентинский форвард Адольфо Гайч подписал контракт с ЦСКА. Эту информацию подтвердил Metaratings его агент Матиас Фавано.
Спорт день за днем 16 июля в 05:35
2
Наука

Ученые рассказали о формировании нового океана

РИА Новости 01:44
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

РБК вчера в 18:46
1,3K
Общество

Британия попросила Японию помочь построить сеть 5G

Правительство Великобритании обратилось за помощью к Японии, чтобы построить сети 5G без участия китайской компании Huawei Technologies.
Известия 00:34
Политика

The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
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Футбол

Месси сегодня может установить исторический рекорд Ла Лиги

ODDS.ru 00:54
Происшествия

В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

Российская газета 17 июля в 23:05
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Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме

Российский актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее «пагубном пристрастии к алкоголю».
Lenta.ru вчера в 23:24
1
Происшествия

В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

RT на русском вчера в 13:14
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Армия и оружие

Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии

REGNUM вчера в 11:07
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Музыка

Группа «Машина времени» сыграет свои хиты на парковке «Лужников»

Рок-группа "Машина времени" в воскресенье исполнит главные за свою полувековую историю песни на парковке московского спорткомплекса "Лужники" в рамках концертной серии Live & Drive для зрителей на автомобилях и мотоциклах.
ТАСС вчера в 17:14
Здоровье

В столице Коми коронавирусом заболели 19 человек

В столице Коми диагноз COVID-19 за сутки подтвердили у 19 человек Фото Ивана Федосеева - Сегодня в республике + 73 подтвержденных диагноза, из них 19 в Сыктывкаре.
ИА БНК 17 июля в 11:03
Политика

Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58
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Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

РБК 01:21
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Экономика

Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам

В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
3
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии

Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия вчера в 18:07
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