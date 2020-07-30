С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
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Ко всему прочему, перерасчет затронет страховые пенсии по потере кормильца, инвалидности и старости. Пенсии пересчитают тем пенсионерам, у которых кормильцы ушли из жизни в 2019 году, будучи трудоспособными.В источнике
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