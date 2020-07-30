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Evo-rus.com
Evo-rus.com

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Ко всему прочему, перерасчет затронет страховые пенсии по потере кормильца, инвалидности и старости. Пенсии пересчитают тем пенсионерам, у которых кормильцы ушли из жизни в 2019 году, будучи трудоспособными.В источнике
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URA.Ru

Работающим пенсионерам проведут перерасчет выплат

URA.Ruвчера в 17:51
ФАН

Работающим пенсионерам в России повысят выплаты

ФАН31 июля в 13:01
Газета.Ru

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

Газета.Ru31 июля в 14:11
Царьград

Пенсии работающих пенсионеров вырастут: Гарантированная прибавка с 1 августа

Царьград31 июля в 14:45
ТАСС

Перерасчет страховых пенсий затронет более 11 млн российских пенсионеров

ТАСС31 июля в 12:46
Парламентская газета

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Парламентская газетавчера в 18:12
РИА Новости

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

РИА Новости31 июля в 11:18

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