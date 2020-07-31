Перерасчет страховых пенсий, который ежегодно проводится с 1 августа, затронет 11,1 млн пенсионеров в России. Об этом в пятницу, 31 июля, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Перерасчет страховых пенсий в России затронет более 11 млн пенсионеров

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