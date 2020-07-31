Общество

Мойка78Мойка78Перерасчет страховых пенсий в России затронет более 11 млн пенсионеров

Перерасчет страховых пенсий, который ежегодно проводится с 1 августа, затронет 11,1 млн пенсионеров в России. Об этом в пятницу, 31 июля, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
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Пенсии работающих пенсионеров вырастут: Гарантированная прибавка с 1 августа

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Бибикова рассказала, кому повысят пенсии с 1 августа

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В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

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РИА Новостивчера в 11:18

В Алтайском крае увеличится пенсия более 132 тысяч работающих пенсионеров

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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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Политика

Германия хочет вернуть деньги, пожертвованные «Белым каскам»

Германия потребовала от фонда поддержки "Белых касок" вернуть ей часть пожертвованных средств.
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Политика

Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку

Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о визите президента России Владимира Путина в медицинское учреждение в марте.
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Общество

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.
Интерфакс 10:30
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек

RT на русском 10:47
Политика

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 08:03
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

РБК вчера в 22:35
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
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Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Экономика

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
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Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
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Общество

С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина

Россияне смогут получить дополнительные деньги к пособию по безработице. Средства направят региональные бюджеты.
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В Алтайском крае число случаев COVID-19 достигло 9109

Сто одиннадцать новых заражённых коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, 9109 - с начала пандемии, сообщают в региональном оперштабе.
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«Зенит» стал обладателем премии Liga Fair Play

Клуб из Санкт-Петербурга стал обладатель премии Liga Fair Play по итогам сезона 2019/20.
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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
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«Химки» официально объявили об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера команды.
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Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

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Экономика

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
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Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
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Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

В России ремонт автомобилей и запчасти могут подорожать в 10 раз, прогнозируют аналитики.
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Сотрудники ФСБ РФ задержали контрабандиста на границе с Украиной

Сотрудники погрануправления ФСБ РФ задержали контрабандиста на границе с Украиной, сообщает пресс-служба ведомства.
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Один ребенок погиб и еще трое пострадали в ДТП в Ленобласти

Один ребенок погиб, еще четыре человека, среди которых трое детей, пострадали в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области.
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Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
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Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
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