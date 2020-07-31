Экономика
Live24С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов. Для того чтобы получить выплату пенсионер должен был трудиться весь прошлый год.
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Общество
В Тюмени скончалась самая тяжелая женщина в России
Накануне.Ru 02:59
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе рабочего визита посетила крымский город Феодосию.
Территория новостей 02:49
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 850 тысяч
Общее число заболевших достигло 850 870. Умерли за последние сутки 70 человек, общее число погибших достигло 14 128.
Коммерсантъ 03:32
Путешествия
Турецкие отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
«Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов», — подчеркнул Чорабатыр.
REGNUM 02:24
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
Гражданам с инвалидностью начали назначать ежемесячные выплаты без подачи заявления, сообщила 30 июля пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 31 июля в 10:25
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
Футбол
«Порту» в меньшинстве выиграл Кубок Португалии у «Бенфики»
"Бенфика" в финальном матче Кубка Португалии уступила "Порту" — 1:2. Дубль у победителей оформил защитник Шансель Мбемба.
Спорт-Экспресс вчера в 17:43
Общество
За сутки еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области
За последние сутки еще у 96 жителей Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com вчера в 03:01
Кино
Умер американский актер Уилфорд Бримли, сыгравший в фильме «Нечто»
В своем доме в штате Юта на 86-м году жизни скончался американский актер Уилфорд Бримли.
iReactor 02:44
Происшествия
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека
Российская газета 03:27
Гаджеты
Характеристики новой видеокарты Radeon RX 6900 XT утекли в Сеть
Экономика сегодня вчера в 07:43
Кино
Саурон и Галадриэль появятся в сериале «Властелин колец» от Amazon
Культовые персонажи Элронд, Галадриэль и Саурон появятся в грядущем сериале по вселенной Властелина колец от Amazon, съемки которого в настоящий момент проходят в Новой Зеландии.
NewInform 31 июля в 10:33
Общество
В европейской части РФ с 5 августа температура повысится до +30
На следующей неделе в европейскую часть РФ вернется настоящее лето, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Аргументы и Факты вчера в 22:31
Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Происшествия
Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить
Газета.Ru вчера в 12:40
Здоровье
О риске облысения при коронавирусе заявили врачи
Медсестра Джули Фишен заявила, что заметила сильное выпадение волос, когда принимала душ.
Live24 02:31
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов.
Москва 24 вчера в 03:10
Общество
В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 03:33
Политика
Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами
Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru вчера в 07:11
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В Дании обеспокоены наличием "Кинжалов" в Арктике. НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по американской базе Туле.
Piter.tv 31 июля в 00:46
Происшествия
На Кубани подтвердилось 99 случаев коронавируса за сутки
За сутки у 99 человек подтвердилось заражение — заболели 60 женщин и 39 мужчин.
Kursk.com вчера в 05:14
Происшествия
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Общество
В России за сутки умерли 70 пациентов с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 70 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 14 128.
RT на русском 03:38
Происшествия
Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения
Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru вчера в 19:07