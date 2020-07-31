Экономика

Live24Live24С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов. Для того чтобы получить выплату пенсионер должен был трудиться весь прошлый год.
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