Экономика

Live24Live24С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов. Для того чтобы получить выплату пенсионер должен был трудиться весь прошлый год.
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Работающим пенсионерам проведут перерасчет выплат

URA.Ru31 июля в 17:51

Бибикова рассказала, кому повысят пенсии с 1 августа

Парламентская газета31 июля в 18:12

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

РИА Новости31 июля в 11:18

Пенсии работающих пенсионеров вырастут: Гарантированная прибавка с 1 августа

Царьград31 июля в 14:45

Перерасчет страховых пенсий затронет более 11 млн российских пенсионеров

ТАСС31 июля в 12:46

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

Газета.Ru31 июля в 14:11

ПФР назвал категорию пенсионеров, кому в августе стоит ждать прибавки

UssurMedia.ru29 июля в 18:46
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Происшествия

На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека

Российская газета 03:27
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
2,5K
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Политика

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
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Футбол

Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
Нева Спорт вчера в 08:13
Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
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Общество

Определены самые популярные продукты в российских магазинах

За первые семь месяцев 2020 года в супермаркетах «Пятерочка» и «Магнит» самыми популярными продуктами у россиян стали бананы, сахар-песок и картофель.
Lenta.ru 01:28
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро не собирается жить в России после получения гражданства

Певица объяснила, почему решила получить гражданство РФ.
Passion.ru вчера в 09:03
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Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами, которые получили из Китая граждане страны, не представляют угрозы для жизни, но могут быть частью нового мошенничества.
Известия вчера в 22:51
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Общество

Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось

РИА Новости 01:13
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Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
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Происшествия

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Газета.Ru вчера в 12:40
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Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной

Подозреваемый в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) задержан в Петербурге, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:14
Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с Тимати

Возлюбленная рэпера Тимати (Тимура Юнусова) Анастасия Решетова проводит свой летний отпуск с их маленьким сыном Ратмиром вдали от знаменитого музыканта.
Пятый канал вчера в 22:41
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Происшествия

В Калининградской области за сутки выявили 23 случая коронавируса

23 новых случая заболевания коронавирусом подтвердили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
FlashNord вчера в 06:58
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Общество

ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений

Гражданам с инвалидностью начали назначать ежемесячные выплаты без подачи заявления, сообщила 30 июля пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 31 июля в 10:25
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Происшествия

Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной

Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал 31 июля в 11:23
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Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
1,4K
Общество

Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах

Общий совет и для детей, и для взрослых состоит в том, что санитайзеры и антисептики не стоит применять каждые 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:59
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Общество

Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили

В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
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Происшествия

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей 31 июля в 09:02
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 850 тысяч

За последние сутки зарегистрировано 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне прирост составил 5462 человека.
Коммерсантъ 03:32
Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru вчера в 07:52
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Здоровье

Диетолог рассказала, кому не рекомендуется есть персики и абрикосы

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Росбалт, по мнению специалиста, в обязательном порядке стоит воздержаться от употребления персиков и абрикосов тем людям, которые имею лишний вес, повышенную кислотность или сахарный диабет.
ToDay News Ufa вчера в 03:56
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Политика

Лукашенко призвал сохранить Белгазпромбанк

Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения Белгазпромбанка.
BFM.ru вчера в 23:28
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Здоровье

Врач указала на витамины, необходимые после коронавируса

Врач посоветовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией нового типа, однако по-прежнему плохо себя чувствуют, принимать витамин D и витамины группы B. Также медик считает, что восстановиться помогут здоровый режим труда и отдыха и прогулки на свежем воздухе.
Газета.Ru 03:50
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Происшествия

Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»

О козыре в рукаве и легком деле Ефремова - Вы не раз говорили, что докажете в суде невиновность актера Михаила Ефремова, несмотря на все факты, свидетельствующие о его вине.
Газета.Ru вчера в 14:42
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