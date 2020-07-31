Экономика
Evo-rus.comС 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Ко всему прочему, перерасчет затронет страховые пенсии по потере кормильца, инвалидности и старости. Пенсии пересчитают тем пенсионерам, у которых кормильцы ушли из жизни в 2019 году, будучи трудоспособными.
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Космос
Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Газета.Ru вчера в 19:53
Общество
Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили
Известия вчера в 21:28
Музыка
Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»
Известия вчера в 23:24
Происшествия
«Тойота» протаранила крыльцо магазина в Холмске
Toyota Cresta протаранила крыльцо одного из магазинов на улице Советской в Холмске.
Сахалин.Инфо вчера в 20:24
Здоровье
Доктор Мясников считает храп одной из причин диабета
Доктор Мясников считает храп одной из возможных причин возникновения диабета.
Дни24 01:05
Хоккей
«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона
«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
LiveSport.ru вчера в 15:19
Политика
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 20:58
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Общество
В Хабаровске состоялась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
Продолжение протестов в Хабаровске может повредить бывшему губернатору края Сергею Фургалу.
Эхо Москвы 01:02
Футбол
Форвард «Лацио» Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»
Нападающий римского "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле выиграл "Золотую бутсу" по итогам нынешнего сезона.
Газета.Ru вчера в 18:35
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Известия вчера в 22:51
Футбол
Президент «Барселоны» Бартомеу дал оценку поведению Артура
Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал оценку поведению бразильского полузащитника Артура, не появляющегося на тренировках сине-гранатовых в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи".
Газета.Ru 00:51
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Армия и оружие
Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело вчера в 09:56
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Общество
Поклонская захотела приехать в Крым со спецназом
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Голикова: Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Граница между Россией и Республикой Абхазия будет открыта с 1 августа 2020 года.
Агентство Москва 31 июля в 12:43
Технологии
Nvidia может купить разработчика ARM-чипов за $32 миллиарда
SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает.
Вести.Ru 31 июля в 14:11
Происшествия
За сутки в Кузбассе коронавирус выявлен у 79 человек
За прошедшие сутки в Кузбассе у 79 человек выявлено инфицирование коронавирусом.
Kursk.com 01:11
Политика
Microsoft приостанавливает переговоры о покупке TikTok из-за Трампа
Корпорация Microsoft приостановила консультации по сделке с китайской компанией ByteDance о покупке американского подразделения социальной сети TikTok.
Известия вчера в 21:05
Общество
Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США
Публицист Анатолий Вассерман сопоставил развитие ситуации с коронавирусом в России и США. По его мнению второй волны заболевания не будет.
Российская газета вчера в 20:35
Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат вчера в 16:16
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Политика
4-я суббота протеста в Хабаровске: Кремль потерял связь со страной
Никто не собирается "жечь все подряд" Французские протесты проходят уже почти два года: каждую субботу тысячи людей выходят на улицы, протестуя против политики Парижа.
Свободная Пресса вчера в 09:23
Интернет
Перечислены сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
Не следует указывать на сайтах, в соцсетях логины и пароли. Эксперты подчеркивают, что публичные сети Wi-Fi зачастую не шифруют трафик.
Evo-rus.com вчера в 05:57
Кино
Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix
Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается.
Evo-rus.com вчера в 02:34