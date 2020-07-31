Индексация пенсий пройдет автоматически, в Пенсионный фонд обращаться не нужно. С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.

С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

Здоровье Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете». 23

Армия и оружие США допускают развертывание гиперзвуковых ракет США изучают возможности развертывания гиперзвуковых ракет и ракет средней дальности, сообщил начальник штаба Армии Джеймс Макконвилл. 8

Общество Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости. 97

Политика Республиканцы США хотят провести предвыборный съезд без прессы Впервые за всю свою историю Республиканская партия Соединенных Штатов собирается провести предвыборный съезд без присутствия прессы.

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 928

Происшествия Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев. 36

Политика Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса. 527

Политика Ищенко рассказал, когда противники Лукашенко попытаются устроить путч Судя по всему первую, не обязательно удачную, но серьёзную, попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко действительно готовят уже в августе-сентябре этого года.

Единоборства Олейник назвал причины поражения Емельяненко Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.

Футбол Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.

Экономика Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15% Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России. 76

Общество ФРГ потребовала от «Белых касок» вернуть взносы Немецкий МИД обратился к представителям фонда «Мэйдэй Рескью» с требованием вернуть часть взносов, которые ранее были перечислены от лица ФРГ на счета фонда. 7

Шоу-бизнес Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период» Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период". 14