Экономика
Российская газетаС 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газетавчера в 21:40
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