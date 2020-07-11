Общество

Российская газетаРоссийская газетаС 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий.
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ПФР анонсировал прибавку к пенсиям: кого ждут дополнительные выплаты

С 1 августа некоторые пенсионеры получат прибавки к пенсиям, которые будут произведены автоматически. По данным Пенсионного фонда России, небольшие дополнения к выплатам ожидают работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии и участники программы софинансирования накоплений.
РИА Новости Крым12:37

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С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета21:40

Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: индексации, перерасчеты, баллы

Московский Комсомолец08:31

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РИА Новости Крым12:37

Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: от индексаций до перерасчетов

Территория новостей10:46

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ФАН18:16

Как работающим пенсионерам узнать размер своей пенсии с индексацией

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Общество

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Пенсионный фонд России объяснил, по какому механизму будут начисляться надбавки пенсионерам, которые начали трудовую деятельность еще до 1 января 1991 года, когда существовал Советский Союз.
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