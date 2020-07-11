Экономика

Российская газетаРоссийская газетаС 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газетавчера в 21:40

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С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газетавчера в 21:40

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

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Стало известно, как изменятся пенсии работающих пенсионеров с 1 августа

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Primpress.ruвчера в 15:30

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Московский Комсомолецвчера в 08:31
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Здоровье

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Общество

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