Экономика

Российская газетаРоссийская газетаС 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий.
Российская газетавчера в 21:40

Подробнее о событии

Работающим пенсионерам скорректируют пенсию

Газета.Ru05:43

В ПФР напомнили о корректировке пенсий работающих пенсионеров

RT на русском04:27

Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: индексации, перерасчеты, баллы

Московский Комсомолецвчера в 08:31

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

Телеканал 360°03:22

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газетавчера в 21:40

«Могут писать заявления». Пенсионерам старше 55 и 60 лет дадут новую выплату от ПФР

Primpress.ruвчера в 15:30

В ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам

РИА Новости03:56
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В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

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Общество

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Lenta.ru вчера в 08:47
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

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Общество

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На Брянщине могут вернуть режим полной самоизоляции, если цифры заболевших будут продолжать увеличиваться.
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12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

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Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках

Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.
Газета.Ru 05:22
Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Происшествия

В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

Известия вчера в 23:45
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Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

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Кино

Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

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На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

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Путин поздравил жителей России с Днем рыбака

«Поздравляю вас с праздником — Днём рыбака, который уже в сороковой раз отмечают как представители рыбопромышленного комплекса, так и миллионы любителей рыбной ловли», — говорится в поздравительном послании.
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Экономика

Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере

Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
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Али Абдель-Азиз подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов не завершил карьеру

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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем

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Общество

При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских

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Общество

Московское образование вернули в прежний режим

Образовательные учреждения столицы перестроили на прежний режим работы после прохождения пика пандемии.
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В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
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В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
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В Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19

Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
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Напомним, что внедорожник Niva (2123) является изначально разработкой АВТОВАЗа и ее сборка стартовала еще в 2000 году под маркой LADA.
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