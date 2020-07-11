Экономика
Российская газетаС 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий.
Читать в источнике
Оценить474
с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газетавчера в 21:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионеров в августе ждут сюрпризы: индексации, перерасчеты, баллы
Московский Комсомолецвчера в 08:31
«Могут писать заявления». Пенсионерам старше 55 и 60 лет дадут новую выплату от ПФР
Primpress.ruвчера в 15:30
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Здоровье
286 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
На 12 июля в Свердловской области у 15 909 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:11
Единоборства
Россиянин Ян нокаутировал Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
На 251-м номерном ивенте Россия обрела второго чемпиона благодаря победе Петра Яна в титульном бою в легчайшем весе, а Камару Усман и Александр Волкановски защитили свои пояса.
Газета.Ru 04:55
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Здоровье
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Авто
Россиянам стала доступна аренда газового оборудования автомобилей
Стало известно, что одна из петербургских компаний уже заключила более 100 лизинговых договоров с таксомоторными парками.
Тарантас Ньюс 04:40
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
В Пенсионном Фонде России рассказали, как будут начисляться надбавки тем пенсионерам, чей трудовой стаж начался еще во времена СССР.
Gazeta.SPb вчера в 23:03
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2»
Комсомольская правда вчера в 17:08
Общество
Столичный регион ждет новое арктическое вторжение
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.
Российская газета вчера в 22:42
Общество
В Саратовской области заражение коронавирусом выявлено у 7417 человек
В Саратовской области по информации на 10 июля носителями коронавируса числятся 7417 человек, за сутки положительные тесты получили еще 92 пациента.
REGNUM 10 июля в 02:38
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Биатлон
Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону
Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.
МК-Спорт вчера в 11:21
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
Актуальные Новости вчера в 08:15
Гаджеты
В России стартовал приём предзаказов на мониторы Samsung Odyssey G9
UfaTime.ru вчера в 08:01
Гаджеты
Windows 10 теперь может синхронизироваться с несколькими смартфонами
Windows 10 теперь может синхронизироваться сразу с несколькими смартфонами, но пока только в бета-версии, которая сейчас тестируется.
Дни24 вчера в 02:14
Общество
Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения
Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
Шоу-бизнес
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм сыграет свадьбу с дочерью миллиардера
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин сыграет свадьбу со своей возлюбленной Николой Пельтц, актрисой и дочерью миллиардера.
Lenta.ru вчера в 22:58
Армия и оружие
На вооружении частной военной компании состоят броневики «Щука»
Броневик является собственностью частной компании, которая отправляет наемников в разные уголки планеты.
Discover24 04:44
Общество
Ученый сообщил о росте заразности коронавируса
Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post.
РБК 03:53
Наука
Установлена польза черноплодной рябины при гипертонии
Исследование британских ученых установило, что побороть гипертонию помогут ягоды черноплодной рябины.
ТК Звезда вчера в 21:29
Общество
Еще 16 случаев коронавируса выявлено в Крыму
За 11 июля на территории Республики Крым подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
КИА 02:55
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета вчера в 17:54
Культура
Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае
News-24.ru вчера в 07:09
Политика
Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России
Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
News.ru 01:42
Происшествия
Инспектор ГИБДД подтвердил, что Ефремов был за рулем в день аварии
Газета.Ru вчера в 10:13
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 10 июля в 03:53