Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

Единоборства Россиянин Ян нокаутировал Альдо и стал чемпионом UFC в легчайшем весе На 251-м номерном ивенте Россия обрела второго чемпиона благодаря победе Петра Яна в титульном бою в легчайшем весе, а Камару Усман и Александр Волкановски защитили свои пояса.

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Авто Россиянам стала доступна аренда газового оборудования автомобилей Стало известно, что одна из петербургских компаний уже заключила более 100 лизинговых договоров с таксомоторными парками. 2

Общество Столичный регион ждет новое арктическое вторжение Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики. 26

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Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,3K

Биатлон Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону Валерий Польховский назначен главным тренером сборной России по биатлону.

Экономика Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews. 14

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Общество Ученый сообщил о росте заразности коронавируса Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post. 3

Общество Еще 16 случаев коронавируса выявлено в Крыму За 11 июля на территории Республики Крым подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. 144