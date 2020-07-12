Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газетавчера в 21:40

Подробнее о событии

Работающим пенсионерам скорректируют пенсию

Газета.Ru05:43

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

Телеканал 360°03:22

В ПФР разъяснили порядок перерасчета для работающих пенсионеров

Московский Комсомолец05:53

В ПФР напомнили о корректировке пенсий работающих пенсионеров

RT на русском04:27

В ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам

РИА Новости03:56

Бессараб рассказала о дополнительных выплатах работающим пенсионерам с 1 августа

ФАН05:58

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газетавчера в 21:40
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Происшествия

Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
2
Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
27
Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1,4K
Футбол

УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра

Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
3,3K
Общество

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06
1,4K
Гаджеты

Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac

Компания Apple предупредила о том, что может произойти при заклеивании камеры на ноутбуках Mac.
Невские Новости вчера в 17:01
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Технологии

Nokia разработала новую операционную систему

Сообщается, что сетевая операционная система нового поколения для центров обработки данных получившая название Nokia Service Router Linux (SR Linux) NOS, была разработана совместно с представителями крупнейших компаний, в числе которых Apple.
Ferra 05:35
1
Хоккей

Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона

Шесть игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказались от участия в рестарте сезона, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru вчера в 23:50
1
Политика

Путин поздравил жителей России с Днем рыбака

REGNUM 05:20
3
Здоровье

232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:43
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Шоу-бизнес

Все ради Павла Прилучного: Мирослава Карпович сделала пластику

Комсомольская правда вчера в 15:35
Армия и оружие

Боевики напали на колонну со снабжением для базы США в Ираке

Российская газета вчера в 20:40
29
Политика

Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России

Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
News.ru 01:42
12
Политика

В Кремле назвали сравнение Путина со Сталиным неверным по сути

Сравнение президентства Владимира Путина со сталинским режимом является некорректным и неверным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ФАН 10 июля в 07:17
241
Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценил риск второй волны COVID-19

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
11
Армия и оружие

Крейсеры Северного флота уничтожили ракеты-мишени в Баренцевом море

Источники: yandex.ua, goodfon.ru, vpk-news.ru Крейсеры Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» приняли участие в учениях в Баренцевом море.
HotGeo вчера в 05:36
100
Общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РИА Новости 02:05
74
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку под Тверью, есть пострадавшие

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области. Инцидент произошел в населенном пункте Васильево.
РЕН ТВ 06:25
Экономика

В ЕС указали, на что стоит обратить внимание поставщикам газа

Представители СМИ спросили её о судьбе газопровода «Северный поток — 2». «Наш главный посыл заключается в том, что цель ЕС — к 2050 году стать климатически нейтральным», — ответила Симсон.
REGNUM 10 июля в 05:38
Политика

В США заявили о сдавшихся Западу ученых лаборатории Уханя

Ученые лаборатории Уханя сдались Западу и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.
Lenta.ru 03:45
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Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
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Происшествия

Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его

Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы.
Известия вчера в 16:46
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Происшествия

По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
361
Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
8
Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском вчера в 11:19
2,4K
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
362
Политика

В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
Lenta.ru 06:14
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