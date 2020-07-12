Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.

В ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам

Общество Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19 Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом. 1,4K

Футбол УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,3K

Общество За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 1,4K

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Технологии Nokia разработала новую операционную систему Сообщается, что сетевая операционная система нового поколения для центров обработки данных получившая название Nokia Service Router Linux (SR Linux) NOS, была разработана совместно с представителями крупнейших компаний, в числе которых Apple. 1

Политика Путин высказал отношение к критике в свой адрес Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку под Тверью, есть пострадавшие Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области. Инцидент произошел в населенном пункте Васильево.

Экономика В ЕС указали, на что стоит обратить внимание поставщикам газа Представители СМИ спросили её о судьбе газопровода «Северный поток — 2». «Наш главный посыл заключается в том, что цель ЕС — к 2050 году стать климатически нейтральным», — ответила Симсон.

Происшествия Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы. 61

Политика Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского. 8

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами. 2,4K