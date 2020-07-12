Экономика
РИА НовостиВ ПФР напомнили о перерасчете выплат работающим пенсионерам
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде. В ведомстве напомнили, что ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газетавчера в 21:40
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Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Футбол
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра
Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Компания Apple предупредила о том, что может произойти при заклеивании камеры на ноутбуках Mac.
Невские Новости вчера в 17:01
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Технологии
Nokia разработала новую операционную систему
Сообщается, что сетевая операционная система нового поколения для центров обработки данных получившая название Nokia Service Router Linux (SR Linux) NOS, была разработана совместно с представителями крупнейших компаний, в числе которых Apple.
Ferra 05:35
Хоккей
Шесть игроков НХЛ отказались от участия в возобновлении сезона
Шесть игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отказались от участия в рестарте сезона, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru вчера в 23:50
Здоровье
232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:43
Шоу-бизнес
Все ради Павла Прилучного: Мирослава Карпович сделала пластику
Комсомольская правда вчера в 15:35
Армия и оружие
Боевики напали на колонну со снабжением для базы США в Ираке
Российская газета вчера в 20:40
Политика
Вассерман назвал военным преступлением действия Украины против России
Политолог пояснил, что, согласно международным законам, любой вид блокады рассматривается как разновидность военных действий.
News.ru 01:42
Политика
В Кремле назвали сравнение Путина со Сталиным неверным по сути
Сравнение президентства Владимира Путина со сталинским режимом является некорректным и неверным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ФАН 10 июля в 07:17
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценил риск второй волны COVID-19
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота уничтожили ракеты-мишени в Баренцевом море
Источники: yandex.ua, goodfon.ru, vpk-news.ru Крейсеры Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» приняли участие в учениях в Баренцевом море.
HotGeo вчера в 05:36
Общество
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом
Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РИА Новости 02:05
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку под Тверью, есть пострадавшие
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области. Инцидент произошел в населенном пункте Васильево.
РЕН ТВ 06:25
Экономика
В ЕС указали, на что стоит обратить внимание поставщикам газа
Представители СМИ спросили её о судьбе газопровода «Северный поток — 2». «Наш главный посыл заключается в том, что цель ЕС — к 2050 году стать климатически нейтральным», — ответила Симсон.
REGNUM 10 июля в 05:38
Политика
В США заявили о сдавшихся Западу ученых лаборатории Уханя
Ученые лаборатории Уханя сдались Западу и поделились информацией о происхождении коронавируса, благодаря чему спецслужбы выстраивают обвинение против Китая.
Lenta.ru 03:45
Религия
12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла
Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
Происшествия
Соловьёв прокомментировал планы адвоката Ефремова засудить его
Телеведущий Владимир Соловьёв высмеял намерение адвоката Эльмана Пашаева, защищающего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, судиться с ним из-за разглашения результатов экспертизы.
Известия вчера в 16:46
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru вчера в 11:36
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском вчера в 11:19
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Политика
В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»
В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.
Lenta.ru 06:14