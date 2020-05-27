с чего всё началось

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии. Так, повышение составит 9,13% и будет произведено начиная с 1 августа 2020 года.

Путешествия Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России Ранее, 27 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок по России, за исключением Краснодарского края, очень сложно.

Политика Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии "В польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы", - цитирует РИА ФАН слова дипломата. 26

Экономика В Ливии подсчитали потери от блокады нефтяных портов страны Триполи, 28 мая 2020, 03:17 — REGNUM Экономика Ливии потеряла уже более $4,9 млрд после закрытия нефтяных портов Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Политика Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5,9K

Экономика В России задумались о страховании граждан от безработицы В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия». 323

Политика Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом». 160

Футбол Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.

Политика Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Футбол В Англии определили самые ненавистные футбольные клубы Результат был сведён в общий рейтинг самых ненавистных клубов, где с незавидным отрывом победил «Лидса», который в этом году имеет все шансы наконец-то вернуться в АПЛ.

Общество В России предложили распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет По словам омбудсмена, в ответ на запросы населения в правительство России направлено предложение о расширении получателей единоразовой выплаты для подростков в возрасте 16 и 17 лет. 269

Авто Volkswagen назвала цены на новую Jetta в России В подкапотном пространстве базовой версии Origin установлен 1.6 MPI атмосферный агрегат, генерирующий 110 сил при 155 Н·м на пике тяги. 310

Общество В Якутии на картах стали отмечать больных коронавирусом, проходящих лечение на дому По данным оперштаба, всего в Якутии за весь период было зарегистрировано 1529 случаев заболеваний covid-19.

Политика Суд в Канаде продлил слушания об экстрадиции финдиректора Huawei Канадский суд постановил в среду, что дело об экстрадиции в США в отношении финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу может перейти к следующему этапу.