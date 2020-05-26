с чего всё началось

Гражданам России пересчитают размер накопительных пенсий. Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic. 1,2K

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 2,6K

Общество В Москве за сутки выявили 2332 новых заболевших COVID-19 Общее число заболевших в Москве выросло до 175 829 человек. Накануне в столице выявили 2054 новых зараженных за сутки.

Общество Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. 7,1K

Здоровье Роскачество напомнило о калорийности алкоголя В Роскачестве указали, что на празднике, где присутствует алкоголь, лучше всего выбирать сухое вино, чтобы не нанести вред организму, и употреблять данный напиток в умеренных количествах. 1

Политика Twitter скрыл пост Трампа с угрозой направить нацгвардию в Миннеаполис Twitter скрыл пост президента США Дональда Трампа, в котором он написал, что может направить бойцов Национальной гвардии в Миннеаполис, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.

Общество Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 491

Общество Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев коронавируса На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 29 мая лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 711

Гаджеты Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом. 152

Общество В России выявили 8572 новых зараженных коронавирусом За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8572 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 856

Общество Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков. 3,3K

Авто В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля в России «Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — передает ТАСС слова пресс-службы министерства. 4