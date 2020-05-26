Экономика
Знамя труда (Альметьевск)С 1 августа увеличатся накопительные пенсии
Гражданам России пересчитают размер накопительных пенсий. Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Политика
Липецкий губернатор обратился к оппонентам фразой про чемодан и вокзал
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, используя лозунг «Чемодан, вокзал, Россия», немного перефразировав его.
РБК вчера в 21:18
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
Российская газета 03:15
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
В Москве за сутки выявили 2332 новых заболевших COVID-19
Общее число заболевших в Москве выросло до 175 829 человек. Накануне в столице выявили 2054 новых зараженных за сутки.
РБК 03:57
Происшествия
В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
Российская газета 03:30
Космос
NASA открыло секрет пользы окаменелостей Марса для колонистов
HotGeo 27 мая в 10:14
Происшествия
На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела
В отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено два новых уголовных дела.
Ведомости 03:46
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
Здоровье
Роскачество напомнило о калорийности алкоголя
В Роскачестве указали, что на празднике, где присутствует алкоголь, лучше всего выбирать сухое вино, чтобы не нанести вред организму, и употреблять данный напиток в умеренных количествах.
Наша версия 03:02
Политика
Twitter скрыл пост Трампа с угрозой направить нацгвардию в Миннеаполис
Twitter скрыл пост президента США Дональда Трампа, в котором он написал, что может направить бойцов Национальной гвардии в Миннеаполис, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
Газета.Ru 04:15
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Общество
Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев коронавируса
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 29 мая лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:35
Экономика
Найден способ ускорить строительство дорог в России
Lenta.ru вчера в 09:28
Гаджеты
Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры
Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
Экономика
Минэкономразвития: ВВП России в апреле упал на 12%
В апреле этого года ВВП России упал на 12%.
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
В России выявили 8572 новых зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8572 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
РБК 03:37
Гаджеты
HP показала VR-шлем, созданный совместно с Valve и Microsoft
Компания HP показала VR-шлем HP Reverb G2 и рассказала о его технических характеристиках.
CyberSport.ru вчера в 15:02
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
РИА Новости 03:51
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском вчера в 13:56
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Политика
Менее четверти россиян выразили желание голосовать через интернет
Исследование показало, что только 23% россиян предпочли бы проголосовать через Интернет, голосовать по почте стали бы 2% респондентов.
Интерфакс 00:18
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:50
Здоровье
150 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Челябинской области
В Челябинской области за сутки подтверждено 150 новых случаев коронавирусной инфекции, два человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.
Накануне.Ru 02:06
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля в России
«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — передает ТАСС слова пресс-службы министерства.
SpeedMe вчера в 23:45
Шоу-бизнес
В сети появилась совместная фотография сыновей Овечкина
Анастасия Шубская, супруга капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, опубликовала совместное фото своих сыновей Сергея и Ильи.
Газета.Ru 04:17
Общество
Анна Кузнецова в седьмой раз стала мамой
Говорит Москва вчера в 12:44