Экономика
Тульская прессаС 1 августа в России повысят накопительные пенсии
С 1 августа в России на 9,13% повысят накопительные пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд. Перерасчет коснется 80 тыс. человек, причем писать заявление для этого не потребуется.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъвчера в 06:03
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Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
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