С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина
С 1 августа миллионы россиян смогут получить новую денежную выплату. Средства на эти цели выделяются из бюджетов регионов, сообщает PRIMPRESS. Речь идет о доплате к пособию по безработице.В источнике
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