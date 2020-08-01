Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Live24
Live24

С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина

С 1 августа миллионы россиян смогут получить новую денежную выплату. Средства на эти цели выделяются из бюджетов регионов, сообщает PRIMPRESS. Речь идет о доплате к пособию по безработице.В источнике
Подробнее о событии
Live24

С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина

Live2403:39
РИА Новости

Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа

РИА Новости01:00
Primpress.ru

Три тысячи – теперь на каждого: новое пособие от государства вводится с 1 августа

Primpress.ruвчера в 16:00
ГТРК Владимир

В августе безработным владимирцам сохранят повышенное пособие

ГТРК Владимирвчера в 07:33
Дни.ру

Какие выплаты россиянам полагаются в августе

Дни.рувчера в 03:28
Комсомольская правда

Льготы в связи с коронавирусом: какие выплаты россияне могут получить в августе

Комсомольская правдавчера в 18:00
ГТРК Ингушетия

В поддержку безработных

ГТРК Ингушетия30 июля в 08:50
Реклама

Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского
Газета.Ru06:23
1,3K
Реклама

В Хабаровске четвертую субботу подряд вышли на митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска четвертую субботу подряд вышли на не согласованную с властями акцию протеста в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, передает местный портал dvhab.ru.
РБК23:52
2
Реклама
Реклама

В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар

Спектакль, в котором задействованы более 70 артистов, расскажет историю Матросского бульвара сквозь жизнь нескольких поколений одной семьи — от начала 30-х годов XIX столетия и до наших дней.
Парламентская газета30 июля в 04:09
6

Ракицкий назвал слова Федуна проявлением слабости

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, сказанные им после поражения от петербуржцев в полуфинале Кубка России (1:2). Федун назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и заявил, что команда «огребет в Лиге чемпионов», поскольку у нее не будет в еврокубках поддержки арбитров.
Bookmaker-ratings.ruвчера в 14:55
Реклама
Реклама

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
1K
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама