Общество

Live24Live24С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина

С 1 августа миллионы россиян смогут получить новую денежную выплату. Средства на эти цели выделяются из бюджетов регионов, сообщает PRIMPRESS. Речь идет о доплате к пособию по безработице.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина

Live2403:39

Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа

РИА Новости01:00

Льготы в связи с коронавирусом: какие выплаты россияне могут получить в августе

Комсомольская правда30 июля в 18:00

В августе безработным владимирцам сохранят повышенное пособие

ГТРК Владимирвчера в 07:33

Какие выплаты россиянам полагаются в августе

Дни.рувчера в 03:28

Три тысячи – теперь на каждого: новое пособие от государства вводится с 1 августа

Primpress.ruвчера в 16:00

В поддержку безработных

ГТРК Ингушетия30 июля в 08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС 03:10
6
Политика

Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян

Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине.
URA.Ru вчера в 18:10
1
Политика

Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии

В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
Вести.Ru 05:49
179
Армия и оружие

Более 100 военных из Египта прибыли в Сирию для помощи Дамаску

Вечерний курьер 30 июля в 11:50
13
Общество

Международные перелеты возобновились в России с 1 августа

Возобновление международных перелетов в России начнется с 1 августа. Соответствующее заявление ранее сделал премьер-министр Михаил Мишустин.
Экономика сегодня вчера в 20:09
72
Армия и оружие

В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании «Звездных войн»

В Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании "Звездных войн". Об этом сообщает издание Financial Times.
Газета.Ru 03:13
6
Наука

Из чернобыльской плесени сделают антирадиационный щит

ToDay News Ufa 06:38
29
Здоровье

Детям до 5 лет и спортсменам разрешили не носить маски в Казахстане

Сделано послабление и для спортсменов: лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом (не более пяти человек), могут не надевать маску при соблюдении социальной дистанции, пишет Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа 03:52
2
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,3K
Происшествия

Супруга рэпера Картрайта не признала вину в убийстве мужа

Марина Кохал не признает вину в убийстве своего супруга, украинского рэпера Энди Картрайта, сообщила в субботу "Интерфаксу" адвокат Ирина Скурту.
Интерфакс 04:25
3
Общество

Захарова увидела вымысел в расследовании крушения Ту-154 Качиньского

«Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», — прокомментировала Захарова выводы комиссии.
РБК 06:36
1,3K
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
905
Футбол

Защитник «Рубина» Данченко может перейти в московское «Динамо»

Предметный интерес к 26-летнему Данченко, который перешел в «Рубин» прошлым летом в качестве свободного агента, есть у четырех клубов.
Sport24.ru 02:38
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
3K
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
281
Происшествия

Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае

Вести.Ru вчера в 09:20
668
Экономика

В России резко выросли цены на яблоки

Росстат зафиксировал резкое увеличение цен на яблоки текущим летом в России.
Газета.Ru 05:48
183
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM вчера в 17:10
1K
Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
45
Происшествия

По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело

«Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM вчера в 19:53
21
Политика

Украина предъявила обвинение задержанным в Минске российским гражданам

Генеральная прокуратура Украины предъявила задержанным в Минске гражданам России обвинение, а также обратилась к республиканским правоохранителям с просьбой об их временном аресте, сообщили в пресс-службе ведомства.
Экономика сегодня вчера в 13:11
2,5K
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги

"Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".
Газета.Ru 03:25
Экономика

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru вчера в 09:46
86
Футбол

ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера

Сергей Юран в субботу, 1 августа, покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Известия 04:47
3
Происшествия

На Украине ликвидирован угонщик, взявший в заложники двух полицейских

Роман Скрипник, взявший в заложники двух сотрудников полиции Украины, убит при задержании в поселке Опошня Зеньковского района.
Вести.Ru 03:21
38
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН вчера в 07:22
6
Общество

Минздрав РФ анонсировал массовую вакцинацию от коронавируса в октябре

"Более широкую вакцинацию планируем на октябрь", - сказал глава ведомства Михаил Мурашко журналистам в субботу в Нижнем Новгороде.
Интерфакс 03:37
624
Общество

В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию

Интерфакс 05:07
14
Армия и оружие

Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии

Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит вчера в 01:54
96
Здоровье

В Оренбуржье количество заболевших COVID-19 превысило 7 000

Всего же на сегодняшний день насчитывается 7 021 случаев.
Orenday.ru 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное