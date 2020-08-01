С 1 августа миллионы россиян смогут получить новую денежную выплату. Средства на эти цели выделяются из бюджетов регионов, сообщает PRIMPRESS. Речь идет о доплате к пособию по безработице.

С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина

Политика Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине. 1

Политика Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков. 179

Общество Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов. 905

Футбол Защитник «Рубина» Данченко может перейти в московское «Динамо» Предметный интерес к 26-летнему Данченко, который перешел в «Рубин» прошлым летом в качестве свободного агента, есть у четырех клубов.

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 3K

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 281

Происшествия По факту пожара и взрыва на АГЗС на Кубани возбуждено уголовное дело «Следственным отделом по Динскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой пострадало шестеро граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства. 21

Политика Украина предъявила обвинение задержанным в Минске российским гражданам Генеральная прокуратура Украины предъявила задержанным в Минске гражданам России обвинение, а также обратилась к республиканским правоохранителям с просьбой об их временном аресте, сообщили в пресс-службе ведомства. 2,5K

Футбол «ПСЖ» обыграл «Лион» и завоевал Кубок французской лиги "Пари Сен-Жермен" продолжает доминировать на внутренней арене. Накануне парижане сыграли в финале Кубка французской лиги против "Лиона".