C начала февраля все федеральные социальные выплаты проиндексируют на 3 процента. Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля.

Общество Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.

Энергетика Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Политика Эксперт заявил, что Лукашенко пытался шантажировать Путина ради нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко повышает градус шантажа в отношения с Владимиром Путиным, чтобы добиться более низких цен на нефть, заявил BFM.RU генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Здоровье Зараженных коронавирусом в Китае начали обслуживать роботы В одной из больниц провинции Гуанчжоу в Китае два робота начали обслуживать зараженных новым типом кронавируса, сообщает Daily Mail.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Политика Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Зеленский подчеркнул, что приглашает большой американский бизнес, чтобы они участвовали в проектах добычи природного газа и нефти.