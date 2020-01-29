Общество
Комсомольская правдаФедеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат
C начала февраля все федеральные социальные выплаты проиндексируют на 3 процента. Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля.
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Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки
Московский Комсомолец30 января в 12:51
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