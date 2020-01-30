Экономика

UsedCars.ruUsedCars.ruС 1 февраля станет дороже «Платон»

С 1 февраля нынешнего года в рамках системы «Платон» будет увеличена сумма оплаты за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам.
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