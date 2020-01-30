Экономика
UsedCars.ruС 1 февраля станет дороже «Платон»
С 1 февраля нынешнего года в рамках системы «Платон» будет увеличена сумма оплаты за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам.
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Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора сформулировали гигиенические правила, которые могут помочь в профилактике коронавируса и иных инфекций.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть
Актриса Юлия Высоцкая в YouTube-шоу "Мне это нравится!" рассказала о своей зависти к европейским женщинам.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Футбол
«Герта» потратила больше всех в зимнее трансферное окно
Берлинская «Герта» потратила больше всех клубов в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб потратил на усиление состава 78 миллионов евро.
Космос
В Антарктиде обнаружены два космических корабля
Исследователи предполагают, что это древний космический корабль, который разбился и вмерз во льды Антарктиды, сообщает UFO Sightings Hotspot.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Общество
Информация о карантине в Москве оказалась фейком
Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля для школьников с 1 по 7 класс.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Теннис
Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьево мальчиков передали бабушке
Двоих мальчиков, которых 26 января отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, были переданы бабушке.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге
Один рабочий погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», остальные члены бригады остались живы.
Кино
Режиссер «Сайлент Хилла» работает над новым фильмом по франшизе
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
Пенсионер устроил стрельбу в подъезде Петербурга
В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, мужчины в возрасте от 27 до 33 лет, устроили шумную посиделку в подъезде, чем помещали местному пенсионеру.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Футбол
Смолов вошел в заявку «Сельты» на матч с «Валенсией»
Шоу-бизнес
В рождении сына от мужа Веры Глаголевой призналась Светлана Хоркина
Роман между Шубским и Хоркиной завязался весной 1997 года.
Хоккей
Фанаты «Оттавы» скандировали имя Овечкина на матче с «Вашингтоном»
Как сообщает «Чемпионат», под самый занавес матча фанаты «Оттавы», несмотря на то, что их команда проигрывала, стали скандировать американское прозвище российского хоккеиста — Ови.