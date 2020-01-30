Общество
Курган и курганцыС 1 февраля увеличатся социальные выплаты
Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.
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В России повышаются ежемесячные денежные выплаты для отдельных категорий граждан
Эхо Москвывчера в 19:05
Ежемесячную выплату федеральным льготникам увеличат с 1 февраля на Колыме
MagadanMedia.ru28 января в 21:15
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С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины
Медведчук указал на то, что стремительный рост пирамиды ОВГЗ, то есть спекулятивного капитала, происходит на фоне незначительного роста прямых иностранных инвестиций, что может привести к масштабному финансовому краху экономики Украины.
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Политика
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Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
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В ЛАГ подчеркнули, что сотрудничать со Штатами в реализации этого плана, и не советует Израилю реализовывать его с использованием силы.
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В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".