Общество

Курган и курганцыКурган и курганцыС 1 февраля увеличатся социальные выплаты

Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.
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Россиянам напомнили о росте выплат для льготников с 1 февраля

Московский Комсомолец30 января в 03:02

Февральские законы для льготников, водителей и покупателей вступили в силу

Красная весна01:48

В России повышаются ежемесячные денежные выплаты для отдельных категорий граждан

Эхо Москвывчера в 19:05

Ежемесячная денежная выплата станет больше

27 плюсвчера в 03:45

Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

Комсомольская правда01:01

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Российская газета29 января в 21:00

Ежемесячную выплату федеральным льготникам увеличат с 1 февраля на Колыме

MagadanMedia.ru28 января в 21:15
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Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru 02:59
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

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РИА Новости вчера в 16:09
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В ночь на 1 февраля неизвестный бросил горящий предмет на территорию храма апостола Петра в Санкт-Петербурге.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости вчера в 02:58
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Lenta.ru 08:00
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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
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Наука

Воссоздали трехмерные ткани сердца

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Футбол

Смолов дебютировал за «Сельту», выйдя на замену на 78 минуте

РИА Новости 16:52
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«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
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Армия и оружие

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
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Коммерсантъ 11:59
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Медведчук предупредил о возможном крахе экономики Украины

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