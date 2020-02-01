Общество
MosTimesС 1 февраля выплаты льготникам проиндексируют на 3%
С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан. Выплаты будут проиндексированы на 3%. Эта мера будет касаться россиян, имеющих право на помощь от государства.
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Ежемесячную выплату федеральным льготникам увеличат с 1 февраля на Колыме
MagadanMedia.ru28 января в 21:15
В России повышаются ежемесячные денежные выплаты для отдельных категорий граждан
Эхо Москвывчера в 19:05
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В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
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С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
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«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
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Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Общество
С 1 февраля социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %
С 1 февраля 2020 года социальные выплаты и пособия проиндексируют на 3 %. Соответствующая информация содержится в постановлении федерального министерства труда и социальной защиты, которое направлено в министерство финансов и министерство экономического развития.
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
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Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
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Уткин — о Кокорине: «Все началось со звонка первого замглавы администрации президента Миллеру»
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Общество
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Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Политика
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ЦСКА объявил о трансфере защитника «Крыльев Советов»
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В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица
Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой работе
Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Политика
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Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Футбол
Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».
Политика
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Армия и оружие
США заметили два российских бомбардировщика у побережья Канады
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В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
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«Тампа» обыграла «Анахайм» с голом и передачей Кучерова
Голы в составе «Тампы» забили Ондржей Палат (5-я минута), Эрик Чернак (15-я), Энтони Чирелли (39-я) и российский форвард клуба Никита Кучеров (51-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.
Теннис
Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open
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Политика
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.