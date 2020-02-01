С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан. Выплаты будут проиндексированы на 3%. Эта мера будет касаться россиян, имеющих право на помощь от государства.

С 1 февраля выплаты льготникам проиндексируют на 3%

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