Общество

MosTimesС 1 февраля выплаты льготникам проиндексируют на 3%

С 1 февраля 2019 года граждан России ждет множество изменений. Так, планируется повышение выплат пенсионерам и льготным категориям граждан. Выплаты будут проиндексированы на 3%. Эта мера будет касаться россиян, имеющих право на помощь от государства.
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Ежемесячную выплату федеральным льготникам увеличат с 1 февраля на Колыме

MagadanMedia.ru28 января в 21:15

В России повышаются ежемесячные денежные выплаты для отдельных категорий граждан

Эхо Москвывчера в 19:05

Российским ветеранам и инвалидам увеличили выплаты

Lenta.ruвчера в 16:06

Ежемесячная денежная выплата станет больше

27 плюсвчера в 03:45

Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Факты29 января в 16:14

С 1 февраля увеличатся выплаты для ветеранов и инвалидов

ФедералПресс28 января в 21:49

Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

Комсомольская правда01:01
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Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

RT на русском вчера в 11:05
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 16:09
Музыка

Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК вчера в 22:31
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
REGNUM 00:13
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
Общество

С 1 февраля социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %

С 1 февраля 2020 года социальные выплаты и пособия проиндексируют на 3 %. Соответствующая информация содержится в постановлении федерального министерства труда и социальной защиты, которое направлено в министерство финансов и министерство экономического развития.
Business Class (Пермь) 30 января в 03:55
Происшествия

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета 29 января в 11:55
Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
Футбол

Уткин — о Кокорине: «Все началось со звонка первого замглавы администрации президента Миллеру»

Блогер и журналист Василий Уткин рассказал, что председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру звонили из администрации президента России по поводу нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Sport24.ru 01:18
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Политика

Киев подтвердил планы открыть пункт пропуска у Золотого в Донбассе

Украинские власти подтвердили планы организовать пункт пропуска через линию соприкосновения в зоне конфликта на востоке страны в районе населенного пункта Золотое.
Московский Комсомолец вчера в 15:48
Футбол

ЦСКА объявил о трансфере защитника «Крыльев Советов»

Vprognoze.ru вчера в 15:50
Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
РИА Новости вчера в 23:12
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Происшествия

Попытавшейся прорваться в резиденцию Трампа оказалась оперная певица

Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
РБК 01:53
Политика

Названа зарплата Медведева на новой работе

Дмитрий Медведев после отставки правительства перешел на новую работу в Совет Безопасности.
Газета.Ru 30 января в 12:40
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM 29 января в 10:50
Политика

Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.
Наша версия вчера в 08:54
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Футбол

Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».
RT на русском вчера в 13:54
Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Известия вчера в 19:09
Общество

Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

Взгляд.ру 30 января в 06:57
Армия и оружие

США заметили два российских бомбардировщика у побережья Канады

Газета.Ru вчера в 23:47
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 30 января в 05:24
Хоккей

«Тампа» обыграла «Анахайм» с голом и передачей Кучерова

Голы в составе «Тампы» забили Ондржей Палат (5-я минута), Эрик Чернак (15-я), Энтони Чирелли (39-я) и российский форвард клуба Никита Кучеров (51-я), также записавший на свой счет одну результативную передачу.
REGNUM 00:43
Теннис

Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 07:35
Политика

Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
РИА Новости вчера в 22:47
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС 01:47
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
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