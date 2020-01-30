Общество

Курган и курганцыКурган и курганцыС 1 февраля увеличатся социальные выплаты

Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.
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Ежемесячная денежная выплата станет больше

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Московский Комсомолец30 января в 03:02

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Российская газета29 января в 21:00

Ежемесячную выплату федеральным льготникам увеличат с 1 февраля на Колыме

MagadanMedia.ru28 января в 21:15
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