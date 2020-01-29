Общество

Официальный сайт ЧереповцаОфициальный сайт ЧереповцаС 1 февраля в России вырастут социальные выплаты

С 1 февраля на 3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Проиндексирован будет и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме.
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Февральские законы для льготников, водителей и покупателей вступили в силу

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Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

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Газета.Ru30 января в 01:11

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

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Россиянам напомнили о росте выплат для льготников с 1 февраля

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Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Факты29 января в 16:14
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Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Газета.Ru 07:44
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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Lenta.ru 09:08
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В России создают беспроводную зарядку для смартфона

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал дикой скандальную историю с керченскими чиновницами, которые в норковых шубах дарили блокадникам батоны.
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Газета.Ru 06:43
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