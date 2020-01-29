Общество
Официальный сайт ЧереповцаС 1 февраля в России вырастут социальные выплаты
С 1 февраля на 3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Проиндексирован будет и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме.
Читать в источнике
Оценить112
Подробнее о событии
Показать все источники
Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля
Телеканал 360°30 января в 08:13
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Происшествия
Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите
В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Происшествия
На северо-востоке Москвы загорелся склад
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной
Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин перестал скрывать отношения со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Здоровье
Госпитализированная из-за коронавируса россиянка рассказала о лечении
Жительница Новосибирска, госпитализированная из-за подозрений на коронавирус, рассказала о своем лечении.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
Политика
Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Религия
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Технологии
В России создают беспроводную зарядку для смартфона
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Политика
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Общество
Во Внуково Собчак сняли с рейса Москва — Петербург
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак возмутилась задержкой отправления самолета из столицы в Санкт-Петербург и отказалась лететь.
Здоровье
Минздрав России рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Минздрав России составил список из трех препаратов для лечения китайского коронавируса у взрослых людей, пишет ФАН.
Политика
Глава Крыма потребовал уволить чиновников за раздачу хлеба блокадникам
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал дикой скандальную историю с керченскими чиновницами, которые в норковых шубах дарили блокадникам батоны.
Происшествия
Убитый в Волгограде подросток оказался актером из «Ералаша»
Общество
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Политика
В России появилась партия «За правду»
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Общество
В Карелии госпитализирован с подозрением на коронавирус студент из КНР
Студент из Китая, прибывший в Карелию, госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Хоккей
«Барыс» победил «Авангард» в матче КХЛ
Политика
В Екатеринбурге прошел митинг против поправок в Конституцию
Около 500 человек собрались в Екатеринбурге на митинг против поправок в Конституцию, рассказала ЕАН одна из организаторов акции Ирина Скачкова.
Футбол
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче
Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в контрольном матче на сборе в испанском Бенидорме.
Общество
ВОЗ заверила, что получать посылки из Китая безопасно
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что получать посылку или письмо из Китая безопасно.
Политика
Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая
Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.