Общество

Официальный сайт ЧереповцаОфициальный сайт ЧереповцаС 1 февраля в России вырастут социальные выплаты

С 1 февраля на 3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Проиндексирован будет и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме.
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Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

Комсомольская правда01:01

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

Газета.Ru30 января в 01:11

Льготы на санаторное лечение инвалидов в России вырастут на 137 рублей

Красная веснавчера в 05:03

Россиянам напомнили о росте выплат для льготников с 1 февраля

Московский Комсомолец30 января в 03:02

Российским ветеранам и инвалидам увеличили выплаты

Lenta.ruвчера в 16:06

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

Российская газета29 января в 21:00

Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Факты29 января в 16:14
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Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Футбол

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Ростов» начнется в 18:00

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию этой игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Sports.ru 03:35
Здоровье

В России выявили первых двух человек, зараженных коронавирусом

«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области», — рассказала Голикова.
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Происшествия

Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Известия 02:26
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Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Общество

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В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
РБК 05:01
Теннис

Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 06:15
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes 02:43
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Технологии

Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Газета Кемерова 30 января в 17:12
Киберспорт

Рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic упал до 1,6 балла

Пользователи опустили рейтинг Warcraft III: Reforged на портале Metacritic до 1,6 балла из 10.
CyberSport.ru 30 января в 03:59
Политика

Британия официально вышла из Евросоюза

Выход Великобритании из ЕС Референдум по поводу членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года.
РИА Новости вчера в 18:06
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России

В центральной части России с середины следующей недели резко похолодает.
Life.ru 04:19
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
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Футбол

Старший сын Зидана перешёл в «Альмерию»

REGNUM 04:05
Космос

NASA выбрало стартап для создания коммерческого жилого модуля к МКС

Компания получит доступ к док-порту станции, на который со временем будет установлен модуль для Международной космической станции.
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Происшествия

Написавший жалобу на комика Долгополова объяснился. «Меня оскорбила хула и глумление»

Житель Орехово-Зуево, который, как выяснилось обратился в прокуратуру по поводу оскорбления чувств верующих комиком Александром Долгополовым, объяснил журналистам, почему решил это сделать.
Фонтанка.Ру 06:20
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Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять

Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
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Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
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Армия и оружие

«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»

Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
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Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
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Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
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