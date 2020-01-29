Общество
Официальный сайт ЧереповцаС 1 февраля в России вырастут социальные выплаты
С 1 февраля на 3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Проиндексирован будет и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме.
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Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Футбол
Видеотрансляция матча «Спартак» – «Ростов» начнется в 18:00
На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию этой игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Здоровье
В России выявили первых двух человек, зараженных коронавирусом
«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области», — рассказала Голикова.
Происшествия
Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково
Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Экономика
У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос
У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Технологии
Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Киберспорт
Рейтинг Warcraft III: Reforged на Metacritic упал до 1,6 балла
Пользователи опустили рейтинг Warcraft III: Reforged на портале Metacritic до 1,6 балла из 10.
Политика
Британия официально вышла из Евросоюза
Выход Великобритании из ЕС Референдум по поводу членства Великобритании в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Центральной России
В центральной части России с середины следующей недели резко похолодает.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Футбол
Старший сын Зидана перешёл в «Альмерию»
Космос
NASA выбрало стартап для создания коммерческого жилого модуля к МКС
Компания получит доступ к док-порту станции, на который со временем будет установлен модуль для Международной космической станции.
Происшествия
Написавший жалобу на комика Долгополова объяснился. «Меня оскорбила хула и глумление»
Житель Орехово-Зуево, который, как выяснилось обратился в прокуратуру по поводу оскорбления чувств верующих комиком Александром Долгополовым, объяснил журналистам, почему решил это сделать.
Происшествия
Хулиганы избили до реанимации пенсионера, пытавшегося их расстрелять
Один из жильцов пытался утихомирить шумную компанию и выстрелил из охотничьего ружья, повредив руку одному из участников пьяных посиделок.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Авто
Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор
По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Армия и оружие
«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»
Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.