Общество
Официальный сайт ЧереповцаС 1 февраля в России вырастут социальные выплаты
С 1 февраля на 3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Проиндексирован будет и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме.
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Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля
Телеканал 360°30 января в 08:13
Составлен список изменений льгот россиян и улучшений по программе «Дальневосточный гектар»
Народные новости29 января в 06:09
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Экономика
Назван окончательный объем расходов на реализацию послания Путина
Министерство финансов РФ произвело окончательные расчеты дополнительных бюджетных расходов по финансированию мер, анонсированных президентом Владимиром Путиным в январском послании Федеральному собранию.
Хоккей
Овечкин признан первой звездой матча «Оттава» — «Вашингтон»
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы Сенаторз".
Политика
«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП
«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Энергетика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Политика
В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Политика
Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Политика
Марин Ле Пен назвала Brexit началом крушения Евросоюза
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала выход Великобритании из ЕС, который официально состоялся в ночь на 1 февраля, началом крушения Евросоюза.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Политика
Евгений Сатановский: Требовать от России что-то бесполезно. И даже вредно
Что от России требует Украина, вообще не перечесть.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым
Пресс-секретарь Государственного департамента Морган Ортагус потребовала от России вернуть Крым под управление украинских властей.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали девочку с подозрением на коронавирус
В Новосибирске госпитализировали девочку, которая прилетела вместе с родителями из Китая.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Армия и оружие
Пять самолетов Минобороны помогут эвакуировать россиян из Китая
Для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи, сообщили в министерстве обороны РФ.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Общество
В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Шоу-бизнес
Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить
Дочь певицы Людмилы Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Наука
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Общество
Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Политика
Россия приостанавливает безвизовые турпоездки в КНР из-за коронавируса
Правительство России приняло решение приостановить безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Экономика
Financial Times: Россия окрепла из-за санкций
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что американские санкции против России и Ирана привели к непредвиденному подъему экономики РФ из-за увеличения цен на нефть и ослабления рубля.
Происшествия