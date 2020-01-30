С 1 февраля на 3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Проиндексирован будет и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме.

С 1 февраля в России вырастут социальные выплаты

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