Общество

Официальный сайт ЧереповцаОфициальный сайт ЧереповцаС 1 февраля в России вырастут социальные выплаты

С 1 февраля на 3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Проиндексирован будет и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме.
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Кому с 1 февраля увеличат ежемесячные денежные выплаты?

Аргументы и Факты29 января в 16:14
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