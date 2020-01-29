Общество
Официальный сайт ЧереповцаС 1 февраля в России вырастут социальные выплаты
С 1 февраля на 3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Проиндексирован будет и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме.
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Что изменится с 1 февраля: индексация льготникам, электронные трудовые книжки
Московский Комсомолец30 января в 12:51
Поездки на метро станут дороже, а льготники получат больше денег. Что изменится в России с 1 февраля
Телеканал 360°30 января в 08:13
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