С 1 февраля на 3% увеличится ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников. Проиндексирован будет и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Он предоставляется в натуральной или денежной форме.

С 1 февраля в России вырастут социальные выплаты

Общество Восьмой случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии Восемь случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировано в Германии. Заболевание выявлено у еще одного жителя Баварии.

Общество В Китае произошла вспышка птичьего гриппа "1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.

Финансы К весне доллар и евро вернутся к своим высоким курсам Опасения, что доллар достигнет отметки в 64 рубля впервые с 5 декабря 2019 года, а евро - 72 рубля впервые с 14 сентября прошлого года, через месяц вполне могут реализоваться.

Футбол Евгений Гинер назвал стоимость ЦСКА Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что стоимость акций футбольного клуба ЦСКА составляет 24 млрд рублей.

Технологии Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.

Футбол Как «Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре «Спартак» обыграл «Ростов» во встрече Кубка Париматч Премьер со счётом 2:1. Первый тайм закончился без забитых мячей, а во втором победу красно-белым принёс оформивший дубль Резиуан Мирзов.

Наука Американские ученые вырастили полноценные ткани сердца Американские специалисты смогли вырастить из стволовых клеток полноценные сердечные ткани, которые имеют такие же характеристики, что и ткани живого органа, включая электропроводность.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Общество Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.

Общество В Приморье для карантина граждан КНР сделают временные пункты "В Артеме, Пограничном, Хасанском и Октябрьском районе будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - говорится в сообщении.

Политика Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Политика Пушков оценил переговоры Белоруссии и США Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».

Происшествия В Кемерово задержали преступника, сбежавшего из суда в Новокузнецке Сотрудники уголовного розыска задержали преступника, сбежавшего из суда в Новокузнецке после оглашения приговора, в подъезде одного из домов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.