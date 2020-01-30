с чего всё началось

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

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