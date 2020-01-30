с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Постановление опубликовано на сайте кабмина. В соответствии с документом, с 1 февраля коэффициент составит 1,030.

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

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Хоккей СКА прервал восьмиматчевую победную серию «Авангарда» «Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Авангард». Эта победа стала для клуба из Санкт-Петербурга четвёртой подряд.

Технологии Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google Mate 30 Pro — флагман Huawei без сервисов Google Заметим также, что Huawei не привыкать разрабатывать приложения вне Play Маркет, учитывая, что он запрещён в Китае.

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Кино Находка: в Сети появился тестовый отрывок сериала Star Wars Underworld 30 января на YouTube внезапно появился 10-минутный отрывок, посвящённый первому игровому сериалу по «Звёздным войнам» — и речь не о «Мандалорце», а о том самом Star Wars Underworld.

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Культура Умерла актриса из фильма про приключения Шурика Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», скончалась на 80-м году жизни.

Общество McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса Ресторан McDonald's на Пушкинской площади в Москве 31 января отменяет акцию с предложением Биг Мака и других блюд по цене 1990 года из-за рекомендации правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за опасности заражения коронавирусом, говорится на сайте сети.

Киберспорт Состоялся релиз Warcraft III: Reforged Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.