Общество
RT на русскомСоциальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Постановление опубликовано на сайте кабмина. В соответствии с документом, с 1 февраля коэффициент составит 1,030.
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.Коммерсантъ03:20
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