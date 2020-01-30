с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году. Постановление опубликовано на сайте кабмина. В соответствии с документом, с 1 февраля коэффициент составит 1,030.

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Здоровье Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.

Игры Обладатели подписки PS Plus бесплатно получат все игры серии Bioshock В феврале 2020 года подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат Bioshock Collection и Sims 4. Об этом сообщалось 29 января в ролике на YouTube-канале PlayStation.

Космос У зонда Voyager 2 в межзвёздном пространстве возникли проблемы Лаборатория реактивного движения Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) сообщает о том, что на борту аппарата Voyager 2 («Вояджер-2») произошёл сбой.

Общество В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.

Происшествия Ударивший журналиста Голунова полицейский признал свою вину Бывший сотрудник МВД Максим Уметбаев признал свою вину в том, что при задержании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова он превысил полномочия и ударил его.

Общество Собчак сняли с рейса во Внуково Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.

Хоккей Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Армия и оружие США захотели разместить в Ираке ЗРК Patriot Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Пентагон запрашивает разрешение у Ирака на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot.

Шоу-бизнес Барановская ужаснула подписчиков фото без макияжа Российская телеведущая и писатель Юлия Барановская опубликовала селфи без макияжа на своей официальной странице в социальной сети Instagram, чем вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.

Общество Сын российского миллиардера снимает квартиру в Москве и ездит на метро Александр Фридман, 19-летний сын одного из богатейших россиян Михаила Фридмана, снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 (около 31 000 рублей по текущему курсу) в месяц и добирается до работы на метро.

Политика Лукашенко назвал «монстрами» Китай, Россию, ЕС и США Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».

Общество РЖД отменили приказ о приостановке грузового сообщения с Китаем В четверг вечером грузоотправители получили от РЖД уведомление (приказ N89) о приостановке грузового движения с Китаем с 31 января до нормализации эпидемиологической обстановки (есть у РБК).

Происшествия Взрыв и стрельба в Харькове: полиция начала операцию «Сирена» Полиция Харькова объявила о начале операции «Сирена» после того, как неизвестные в четверг, 30 января, устроили взрыв и стрельбу возле областного Дома ребенка на Кузнецкой улице.

Происшествия В Махачкале горит здание Минпромэнерго Дагестана Здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана горит на площади 400 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.